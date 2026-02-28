Sábado y domingo con calor en Mendoza: ¿cuándo vuelve la lluvia?

Luego de la tormenta registrada durante la noche del viernes, este sábado se presenta con nubosidad en disminución y poco cambio de la temperatura en Mendoza. El pronóstico anticipa calor e inestabilidad hacia la noche del domingo, con probabilidad de tormentas.

Luego de la tormenta registrada durante la noche del viernes, el fin de semana comenzará en Mendoza con condiciones más estables y sin grandes variaciones en la temperatura.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presenta con nubosidad en disminución y poco cambio térmico.

Los vientos serán leves del sector sur, rotando al noreste hacia el final del día.

La temperatura máxima alcanzará los 29º, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 18º.

Pronóstico extendido

Domingo

Para el domingo se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y condiciones de inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas.

Los vientos soplarán moderados del noreste.

La temperatura máxima llegará a los 35º y la mínima será de 17º.

Lunes

Continuará el tiempo caluroso en la provincia, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas.

Los vientos serán moderados del sector sur.

La máxima prevista es de 33ºy la mínima rondará los 21º.

Martes

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur.

Máxima: 28°C | Mínima: 19°C

Miércoles

Nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 31°C | Mínima: 17°C