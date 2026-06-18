Planazo gratuito en Mendoza: una peña folclórica y una maratón de ritmos para celebrar el Día de la Bandera

Música en vivo, danzas y actividades para moverse y compartir en comunidad forman parte de estos planazos gratuitos que se realizarán este fin de semana en distintos puntos de Mendoza para conmemorar el Día de la Bandera.

Con motivo del Día de la Bandera, distintos departamentos de Mendoza prepararon planazos gratuitos para celebrar la fecha con encuentros culturales, música y baile.

Desde una peña folclórica con artistas locales hasta una maratón de ritmos pensada para toda la familia, las propuestas invitan a disfrutar del feriado con entrada libre y gratuita.

Peña folclórica y artistas en vivo

Las Heras se prepara para vivir una jornada cargada de tradición, música y cultura popular con una nueva edición de la peña “Raíces Argentinas“, una propuesta pensada para celebrar el Día de la Bandera junto a vecinos y visitantes.

La iniciativa busca rendir homenaje a los colores patrios a través de una gran fiesta popular que combinará espectáculos musicales, danzas folclóricas y actividades para toda la familia en uno de los espacios verdes más importantes del departamento.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de una variada programación artística con la participación de reconocidos músicos, bailarines y agrupaciones locales.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Manuel Nieto

Carina Palacios

Ámbar

Poca Soda

Román Ibazeta

Además del Ballet Árbol de Vida, el Ballet de la Federación Gaucha General San Martín y Entre Corcheas Group.

Cuándo y dónde es

La peña “Raíces Argentinas” se realizará el sábado 20 de junio, de 11 a 16 horas, en el Parque de la Familia, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Almirante Brown, en Las Heras.

La entrada es libre y gratuita.

Maratón de ritmos

La capital mendocina también se sumará a los festejos con una propuesta que combinará actividad física, música y espíritu patrio.

Bajo la consigna “Bailamos con los colores de nuestra bandera“, se realizará una Maratón de Ritmos abierta a toda la comunidad.

La actividad estará coordinada por el equipo de profesores de Ciudad en Movimiento junto a los instructores Pedro AP y Flor, quienes conducirán clases dinámicas organizadas en bloques de 20 minutos para que personas de todas las edades puedan sumarse sin necesidad de experiencia previa.

Los organizadores invitan a asistir con la camiseta de la Selección Argentina o prendas celestes y blancas para acompañar la temática de la jornada. Además, habrá sorpresas, sorteos y premios para los participantes.

Cuándo y dónde es

La Maratón de Ritmos se realizará el sábado 20 de junio, de 11 a 13 horas, en el Salón de los Espejos del Gimnasio Municipal N°1, ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte, en la Ciudad de Mendoza.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Además, quienes lo deseen podrán llevar mate y algo para compartir al finalizar la actividad.