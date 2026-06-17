En el Mes del Padre y del Mundial: participá y regalalé un sillón, un frigobar y la camiseta de Argentina

Este Mes del Padre nos encuentra campeones del Mundo y con una copa por delante. Un papá va a pasar el mejor día de su vida con este súper concurso de Canal 9 Televida.

Si bien en Mendoza se celebra el 24 de agosto en honor al General Don José de San Martín, los padres argentinos suelen festejar dos veces al año. Es que muchos lo celebran el tercer domingo de junio y este año cae justo en medio del Mundial de fútbol. Es por eso que el 9 Televida te trae un concurso para que puedas homenajear a tu viejo como se debe con un sillón nuevo, un mini frigobar repleto de sorpresas y una camiseta de la Selección Argentina.

Hay regalos que se agradecen y otros que directamente no se olvidan nunca. En medio de la emoción que genera el Mundial 2026 y las celebraciones por el Mes del Padre, Canal 9 Televida presentó un concurso pensado especialmente para esos papás que viven cada partido de la Selección Argentina como una final.

Le pedimos a los televidentes que imaginen la cara de tu papá al recibir un regalo que es un verdadero golazo: un sillón, un frigobar repleto de sorpresas y la camiseta de la Selección Aregntina, el combo perfecto para vivir los emocionantes goles del Mundial 2026 en la pantalla de Canal 9 Televida.

Porque si hay alguien que merece disfrutar cada gol con comodidad, ese es papá. No podés dejar pasar esta oportunidad única de agradecerle a tu papá por todo su apoyo y amor y decirle: ¡Feliz Mundial, papá!

Cómo participar

Completá el formulario y listo, podés ser el afortunado ganador de este premio de campeones.

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