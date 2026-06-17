Un mendocino fue a ver al Pity Álvarez y se terminó dando el golpe de su vida

Un joven asistió al esperado regreso de Pity Álvarez al Teatro Griego Frank Romero Day, pero terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados de la noche. El momento quedó grabado, se viralizó en TikTok y desató una catarata de comentarios y memes.

El regreso de Pity Álvarez a Mendoza después de más de una década generó una enorme expectativa entre los fanáticos del rock nacional. Miles de personas llegaron hasta el Teatro Griego Frank Romero Day para disfrutar de un show cargado de clásicos, emoción y nostalgia. Sin embargo, además de la música, hubo una situación inesperada que terminó acaparando la atención en las redes sociales.

El insólito momento que se volvió viral durante el show de Pity Álvarez

La noche transcurría con normalidad y un clima festivo entre los presentes. Desde temprano, grupos de amigos, familias y seguidores del músico coparon el predio para presenciar uno de los recitales más esperados del año en Mendoza.

Con el correr de las horas y el entusiasmo propio del espectáculo, algunos asistentes comenzaron a acercarse a las divisiones que separaban el campo de la platea. Fue allí cuando un joven decidió treparse a una de las vallas metálicas.

Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba. Cuando intentó sentarse sobre la estructura, perdió el equilibrio, resbaló y cayó frente a decenas de personas que observaban la situación.

El video fue compartido a través de las redes sociales donde se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios de TikTok no perdonaron la situación y escribieron en los comentarios: “Fue a ver al PITY ALVAREZ, y de paso al INDIO SOLARI…”, “El seguridad: jajajjaja te dije”, “actualizo su foto de perfil”, entre otros.

El regreso de Pity Álvarez que movilizó a miles de mendocinos

Más allá del episodio viral, el recital marcó un momento muy esperado para los fanáticos. Después de 13 años sin presentarse en Mendoza, Pity Álvarez volvió a subir a un escenario local con un extenso repertorio que repasó buena parte de su carrera.

Durante casi tres horas, el cantante interpretó canciones que marcaron distintas generaciones y recibió el acompañamiento constante de una multitud que coreó cada tema.