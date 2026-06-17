Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 18 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 18 de junio

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 18 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 18 de junio

Estos son los cortes de luz para este jueves 18 de junio:

Ciudad

  • En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo,  y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

  • En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • En calles Crespo y Sarmiento, entre La Argentina y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Silverio Luffi y El Molino. En los barrios Pareditas y Cruz de Piedra; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • En la intersección de calle Los Carolinos con San Cayetano y adyacencias; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Benielli, Blas Parera, Las Cuevas, Las Aucas y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 12.30 a 16.30 h.

Malargüe

  • En calle San Martín Norte, entre Los Abedules y paraje La Junta. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Milagro de Los Andes, hacia el oeste de calle San Martín Norte (Ruta Nacional N°40), y zonas aledañas. De 14.00 a 18.00 h.

Los cortes programados para esta semana

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