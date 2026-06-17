Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 18 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este jueves 18 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 18 de junio

Estos son los cortes de luz para este jueves 18 de junio:

Ciudad

En la intersección de calle Dr. Leloir con Schestakow y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Echeverri Gainza, Dr. Leloir, Dr. Milstein, Schestakow. En calle Dr. Carrillo, entre Dr. Milstein y Favaloro. En calle Dr. Leloir, entre Miyara y Dr. Carrillo, y zonas aledañas; barrio Champagnat. De 10.00 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles N°7, Mauricio Grenón, Severo del Castillo y San Miguel. En calle Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Severo del Castillo. En calle Miralles, entre Ferrari y Grenón. En los barrios Malvinas Argentinas, El Libertador, Evelin, Grilli Norte, Grilli Sur y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Pedro del Castillo, hacia el norte de Tacuarí. En loteo Las Cortaderas y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En el Regimiento de Infantería de Montaña; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En calle Cerro Campanario, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Cerro Aconcagua, hacia el oeste de Cerro Campanario, y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°15, entre calles Lamadrid y Quintana. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, entre Rivadavia y Proyectada I187, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calles Crespo y Sarmiento, entre La Argentina y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Silverio Luffi y El Molino. En los barrios Pareditas y Cruz de Piedra; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

En la intersección de calle Los Carolinos con San Cayetano y adyacencias; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Benielli, Blas Parera, Las Cuevas, Las Aucas y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 12.30 a 16.30 h.

Malargüe