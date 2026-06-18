¿Necesitás asesoramiento legal?: dónde podés hacer consultas gratuitas sobre trámites judiciales esta semana

La atención será gratuita y abierta a la comunidad. Se podrá consultar sobre trámites judiciales, realizar consultas legales, recibir orientación y conocer las vías disponibles para gestionar cada caso.

Los vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza podrán acceder a un espacio de asesoramiento jurídico gratuito gracias a una nueva jornada del Centro Móvil de Información Judicial, una iniciativa del Poder Judicial de Mendoza que busca acercar la Justicia a los distintos barrios.

La actividad se realizará el viernes 19 de junio, de 9.30 a 12.30 horas, en el CIC III del barrio San Martín, donde un equipo especializado brindará información y orientación personalizada sobre diversas consultas vinculadas al ámbito legal.

Durante la atención, los ciudadanos podrán resolver dudas sobre trámites judiciales, conocer cuáles son las vías disponibles para realizar gestiones, recibir información sobre sus derechos y, si corresponde, ser derivados a los organismos adecuados.

Desde el Poder Judicial destacaron que la propuesta apunta a facilitar el acceso a la Justicia y ofrecer acompañamiento a quienes tienen mayores dificultades para acercarse a estos servicios.

La presencia del Centro Móvil en espacios comunitarios y educativos forma parte de una política de cercanía que busca garantizar que la información judicial sea clara, accesible y llegue a más mendocinos.