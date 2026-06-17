Máxima preocupación por la salud de Jorge Messi: revelan el doloroso motivo detrás del llanto de Lionel en el Mundial

Luego del impactante desahogo y las lágrimas del capitán tras su primer gol contra Argelia, se conocieron detalles de la difícil situación familiar que atraviesa. Aseguran que su padre padece un cuadro de salud complejo y permanece internado en Rosario.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras y comentadas en todo el planeta: el llanto desconsolado de Lionel Messi tras convertir el primero de sus tres goles ante Argelia. Aunque inicialmente el mundo del fútbol especuló con cuestiones físicas o un posible anuncio de retiro, en las últimas horas se destapó el verdadero y doloroso trasfondo que tiene en vilo al astro rosarino.

Fue el propio capitán de la Albiceleste quien, tras finalizar el encuentro, rompió el silencio ante la prensa internacional para desactivar los rumores deportivos y abrir su corazón sobre el delicado momento personal que le toca afrontar: “Pasé unos días difíciles, complicados, y la verdad es que venía arrastrando muchas cosas. No tuvo nada que ver con lo deportivo. Venía pasando días difíciles y cuando llegó el gol me descargué; fue una liberación, salió todo junto y fue un momento muy especial para mí”, confesó el “10”, notablemente conmovido.

Un diagnóstico grave que se complicó en los últimos días

La naturaleza de la dolencia familiar que arrastra el jugador fue precisada en los medios nacionales. Según informó el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la angustia de Lionel está ligada directamente a la realidad que vive su progenitor: “Tiene que ver con el padre, no está bien de salud. Hace tiempo, desde el año pasado, que tiene un problema bastante grave de salud y, esta semana, hubo algunas situaciones que complicaron aún más este problema… Y Messi está sufriendo esa cuestión interna.”

“Padre de Messi” Porque Eduardo Feinmann habló sobre la salud del padre de Lionel Messi: “Tiene un problema bastante grave, no está bien”. pic.twitter.com/pyAeOKJw6y — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 17, 2026

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa sumó precisiones sobre el paradero y la situación actual del entorno del crack en el programa El Ejército de LAM (Bondi Live): “Me enteré del tema de la salud del papá de Messi hace dos meses. Tiene un diagnóstico y está internado en Rosario. Hasta donde tengo entendido, es un cuadro grave que se tiene que tratar. Los detalles no los tengo.”

La entereza del capitán en el peor momento

Pese a la enorme carga anímica que implica tener a su padre internado luchando contra una compleja enfermedad, Lionel Messi volvió a demostrar su liderazgo absoluto dentro de la cancha. Su brillante actuación y el posterior hat-trick en el estreno de la Scaloneta no solo ratificaron su vigencia futbolística, sino que encendieron la ilusión de todo un país de cara al bicampeonato mundial. Sin embargo, los flashes de las cámaras capturaron su vulnerabilidad, abrazado por sus compañeros en un claro gesto de contención grupal.

El plantel nacional se ha transformado en el principal sostén del capitán en territorio norteamericano mientras desde Rosario se aguarda nueva información sobre la evolución de Jorge Messi.

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