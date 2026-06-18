Planazo gratuito en Mendoza: llega una tarde dedicada a BTS con juegos, premios y actividades para fans del K-pop

Este planazo es ideal para seguidores del fenómeno surcoreano y contará con trivias, bloques musicales, sorteos y distintas actividades recreativas. La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados.

Para este fin de semana llega un planazo gratuito ideal para fanáticos del K-pop. Se trata de una nueva oportunidad para reunirse y celebrar a una de las bandas más influyentes de la música global.

La Ciudad de Mendoza será escenario de una jornada especialmente dedicada a BTS, el grupo surcoreano que conquistó millones de seguidores alrededor del mundo.

La propuesta, denominada BTS Festa 2026, busca conmemorar el aniversario del debut de la agrupación a través de una serie de actividades recreativas pensadas para quienes siguen de cerca su música, trayectoria y universo artístico.

Durante la jornada habrá trivias temáticas, bloques musicales, sorteos con premios especiales y diferentes espacios de encuentro para compartir con otros fans. La organización estará a cargo de Alexandra Pelliza, referente de la agrupación independiente PurpleProjectArg.

La actividad es gratuita, aunque cuenta con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa.

Dónde y cuándo es

El encuentro se realizará el sábado 20 de junio, de 15 a 19 horas, en el Gimnasio Municipal N° 2, ubicado en Alpatacal 3150, en la Ciudad de Mendoza.

Los interesados podrán reservar su lugar hasta el viernes 19 de junio enviando un mensaje directo a la cuenta de Instagram @purpleprojectargentina.