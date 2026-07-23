Planazo gratuito en Mendoza: música retro, pizzas y promociones para celebrar el Día del Amigo

La propuesta combina música retro, pizzas, bebidas y promociones para compartir entre amigos, con los grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000.
Este fin de semana llega un planazo gratuito en Mendoza para disfrutar con amigos. Se trata de PizzAmigos Retro, un encuentro que reunirá música, gastronomía y clásicos de distintas décadas.
La propuesta está pensada para compartir entre amigos y disfrutar de una noche con canciones que marcaron a varias generaciones, además de distintas opciones gastronómicas y promociones para acompañar el encuentro.
La música estará a cargo de los DJ 5 MIX, conocidos por su participación en la experiencia musical Que Vuelvan los Lentos.
Durante la noche sonarán grandes éxitos de las décadas del 80, 90 y 2000, con una selección que buscará recuperar canciones y recuerdos de distintas generaciones.
La gastronomía también tendrá un lugar central en PizzAmigos Retro. Habrá diferentes promociones de pizzas para compartir y opciones de bebidas para acompañar la noche.
Entre las propuestas se encuentran:
- Promo Clásica: dos porciones de pizza muzzarella por $4.000, con opción libre de gluten.
- Promo Especial: dos porciones de pizzas especiales: fugazzeta, fugazza rellena con jamón, cuatro quesos o jamón con morrón por $7.000, también con opción libre de gluten.
- Promo Combinada: una porción de muzzarella y una especial por $6.000.
También habrá distintas alternativas de bebidas:
- Pinta de cerveza artesanal: $5.000.
- Botella de vino o champagne: $10.000.
- Vaso de gin o vermut: $4.000.
Además, para el cierre de la noche habrá café acompañado de chocolate.
Dónde y cuando es
La actividad se realizará el sábado 25, desde las 19 horas, en Belgrano 1322, Godoy Cruz.
La entrada será libre y gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad disponible del lugar.