Hallaron muerto a un policía que custodiaba un centro comunitario en La Favorita

El oficial fue encontrado sin vida en una oficina del edificio ubicado en el oeste de la Ciudad. Cumplía servicios extraordinarios de vigilancia

Un policía de Mendoza fue hallado muerto esta madrugada en el Centro Comunitario del barrio La Favorita, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. El efectivo se encontraba cumpliendo servicios extraordinarios de custodia en el lugar desde la noche anterior.

El hallazgo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando otro agente llegó para relevarlo y, al no obtener respuesta, ingresó al predio. Allí encontró el cuerpo del policía, tendido boca abajo en una oficina del edificio.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla. En la escena trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que se activaron los protocolos previstos y que se esperan los resultados de las pericias para establecer las circunstancias del deceso. El efectivo cumplía funciones extraordinarias en el centro comunitario, una modalidad habitual para reforzar la seguridad en zonas consideradas vulnerables.

El caso generó conmoción en la fuerza policial y en el barrio La Favorita, donde el centro comunitario funciona como espacio de referencia para actividades sociales y educativas. La investigación busca esclarecer si se trató de una muerte natural, un accidente o un hecho vinculado a su tarea de custodia.