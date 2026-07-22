El “roba plantas” que está atormentando a barrios de San Martín

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre arrancó plantas de un jardín y escapó caminando. Los vecinos aseguran que no sería un hecho aislado y denuncian que ya hubo episodios similares en distintos barrios del Este mendocino.

La inseguridad en la zona Este de Mendoza se vive casi a diario y vecinos de la zona aseguraron que ahora “ni las plantas se salvan”. Es que cámaras de seguridad captaron a un sujeto que caminaba por la vereda, pero lejos de seguir de largo, se detuvo a inspeccionar un jardín y se llevó todo lo que tuvo a su alcance: las plantas.

El episodio ocurrió en el barrio Nevado, aunque los habitantes de la zona aseguran que el sospechoso también habría actuado en otros sectores del departamento, generando indignación entre quienes invierten tiempo y dinero en mantener sus jardines.

Todo sucedió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda.

Todo transcurría con normalidad hasta que un hombre que caminaba por la vereda se detuvo justo en el frente de una casa. Miró de reojo que no lo estuviera viendo nadie y decidió robarse las plantas que había en el jardín delantero.

Con una sola mano arrancó dos plantas con raíz y todo y siguió su camino como si nada; lo que no se dio cuenta es que había cámaras en la zona que lo estaban filmando.

Vecinos aseguran que no es un hecho aislado

Tras conocerse las imágenes, comenzaron a multiplicarse los testimonios de vecinos que afirmaron haber sufrido situaciones similares. Según relataron, el mismo hombre habría sido visto robando plantas tanto en el barrio Nevado como en el barrio Cristo, también ubicado en San Martín.

Los damnificados sostienen que el sospechoso aprovecha viviendas sin rejas o jardines de fácil acceso para llevarse las especies ornamentales sin levantar sospechas. “Ya varios vecinos contaron que les faltan plantas y creen que es la misma persona”, señalaron desde uno de los grupos barriales donde comenzaron a compartir los videos.

Entre las hipótesis que manejan los vecinos aparece la posibilidad de que el hombre sustraiga las plantas para comercializarlas. Consideran que podrían terminar en viveros o ser revendidas de manera informal en la vía pública, especialmente aquellas especies que mantienen valor comercial.

Además, remarcaron que este tipo de robos provoca un perjuicio económico, pero también sentimental, para quienes cuidan sus jardines desde hace años. “Es como si te robaran una mascota. Son cosas que uno cuida y que forman parte de la casa”, expresó un vecino afectado.

Analizan escrachar al sospechoso para evitar nuevos robos

El enojo de los habitantes de la zona llegó al punto de plantear distintas medidas para intentar identificar al responsable.

Algunos vecinos incluso propusieron imprimir capturas de las cámaras de seguridad y colocarlas en paradas de colectivo y espacios públicos para advertir sobre la presencia del llamado “roba plantas”.