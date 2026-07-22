Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 23 de julio

Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 23 de julio

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este jueves 23 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

  • WhatsApp: 2613435647
  • Atención al cliente: 08003333672

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 23 de julio

Estos son los cortes de luz para este jueves 23 de julio:

Guaymallén

  • Entre calles Bolivia, España, Tomás Godoy Cruz y Pasaje Funes. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Miralles, entre Ferrari y Mauricio Grenon; Colonia Molina. De 9.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Damian Hudson, Alexander Fleming, Godoy Cruz y Mitre y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Cambiaggi, entre Almirante Brown y Milagros y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Almirante Brown, en el barrio Jardín El Sauce y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Los Arrayanes, entre Ruta Provincial N°24 y Severo del Castillo. En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Viamonte, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Almirante Brown, hacia el oeste de Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles, Álzaga, Moyano, San Martín y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteos Pinar del Sol y Lar de Boedo y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Flor del Ceibo y Vila y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de calle 2 de Abril y Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

  • En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle La Carrera (o Ancon), hacia el este de Ruta Provincial N°89; San José. De 15.00 a 19.00 h.

San Carlos

  • En calle Soriano, entre Asamblea y Puertas y zonas aledañas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Combes, Independencia, Tienda Vieja y Ruta Provincial N°92. Afecta al barrio El Mirador Los Andes y calle Zapata, entre Quiroga y Ruta Provincial N°92. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.15 a 19.15 h.
  • En Ruta Nacional N°143, entre calles Ballofet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
  • En Ruta Nacional N°146, entre calles Ramón Barrera y Maza norte. Afecta calles Lozano y Las Palmas y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ PARA ESTA SEMANA

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