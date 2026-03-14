Planazo gratuito en Mendoza: humor, teatro y circo para disfrutar en familia este domingo

El espectáculo “Vendimia Clown para el vino nuevo” invita a las familias a disfrutar de una propuesta artística pensada para las infancias, con entrada gratuita y capacidad limitada.

Si estás buscando un planazo gratuito para disfrutar en familia en Mendoza, esta propuesta es ideal.

El Espacio Cultural Julio Le Parc abrirá sus puertas para presentar “Vendimia Clown para el vino nuevo”, un espectáculo pensado especialmente para las infancias que combina humor, teatro y lenguaje circense en una puesta llena de juego y creatividad.

El espectáculo está diseñado para que niños, niñas y sus familias compartan una noche recreativa, con artistas que apelan al humor físico, la improvisación y el contacto directo con la audiencia.

La función se realizará este domingo 15 de marzo a las 20 horas, en el complejo cultural ubicado en la intersección de Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén.

La propuesta invita a chicos y grandes a sumarse a una experiencia artística diferente, donde el espíritu festivo de la vendimia se mezcla con el universo del clown para generar momentos de risa, sorpresa e interacción con el público.

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Entrada gratuita y por orden de llegada

La función es con entrada gratuita, aunque el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Por eso, se recomienda asistir con anticipación para asegurar un lugar.

La actividad forma parte de la agenda cultural de marzo, que incluye distintas propuestas abiertas al público con el objetivo de acercar espectáculos de calidad a toda la comunidad.

Además, quienes lleguen en vehículo podrán utilizar el estacionamiento gratuito del predio.