Sigue el viento Zonda en Mendoza: a qué hora podría bajar este martes y qué zonas serían afectadas

El fenómeno continuará durante este 5 de mayo con ráfagas en distintos sectores de la provincia. Desde Defensa Civil advirtieron que para el día miércoles podría intensificarse y alcanzar el Gran Mendoza.

El viento Zonda en Mendoza continúa generando preocupación y se mantendrá activo durante el martes 5 de mayo, según el pronóstico oficial. Luego de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 22°C y la suspensión de clases en Uspallata este lunes, desde Defensa Civil confirmaron que persiste el alerta por ráfagas en varios puntos del territorio provincial.

De acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera la presencia de Zonda leve entre las 14:00 y 19:00 horas, principalmente en sectores de la precordillera Norte y Sur, Malargüe, el Valle de Uspallata y zonas del oeste del Valle de Uco.

En cuanto a las condiciones generales, el informe anticipa una jornada con nubosidad variable: estará seminublado en la Zona Sur y mayormente despejado en el resto de Mendoza. La máxima se podría ubicar en 23° C. y la mínima en 10° C.

En alta montaña, se prevé mal tiempo con precipitaciones débiles desde la mañana y durante gran parte del día, afectando especialmente las áreas del sur y centro cordillerano.

Miércoles con Zonda moderado: podría llegar al Gran Mendoza

El panorama se intensificará el miércoles 6 de mayo, cuando se prevé una alta probabilidad de viento Zonda moderado en varios departamentos de Mendoza.

El fenómeno comenzaría entre las 09:00 y 10:00 horas y se extendería hasta la noche, alrededor de las 21:00 o 22:00 horas. Inicialmente, afectará la precordillera, Malargüe, el Valle de Uspallata y el Valle de Uco, pero desde las 15:00 horas podría alcanzar también el Gran Mendoza y el oeste de San Rafael, con posible avance hacia el norte provincial. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades promedio de entre 30 y 35 km/h.

Hacia la tarde-noche del miércoles, se espera el ingreso de un viento sur que comenzará a sentirse desde las 19:00 horas en la Zona Sur, avanzando luego hacia el Este y Norte provincial cerca de las 22:00 horas. Este cambio de circulación traerá ráfagas cercanas a los 40 km/h y provocará un descenso de la temperatura, extendiéndose hasta la madrugada del jueves.