Violento choque en el Acceso Este: una mujer de 41 años resultó herida

La conductora, de 41 años, sufrió politraumatismos moderados tras perder el control de su camioneta luego de impactar contra un camión estacionado en la banquina. El hecho ocurrió en Guaymallén y es investigado por la Justicia vial.

Un siniestro vial ocurrió este lunes a las 13.36 en Guaymallén dejó como saldo a una mujer de 41 años con politraumatismos moderados. El hecho tuvo lugar en el Acceso Este, a la altura de calle Arturo González, y es investigado por el juzgado vial correspondiente.

Según la información policial, un llamado al 911 alertó sobre el incidente. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 44° constataron que la conductora de una camioneta Ford EcoSport circulaba en dirección Este-Oeste cuando, por causas que aún se intentan determinar, impactó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina.

Tras la colisión, la mujer perdió el control del vehículo, que terminó volcando a un costado de la calzada. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió diversas lesiones y debió ser asistida en el lugar antes de ser trasladada a un centro de salud.

Las actuaciones quedaron a cargo del juzgado vial de Guaymallén, que trabaja para esclarecer la mecánica del hecho.