¿Querés aprender yoga? sumate a esta clase especial gratuita

La propuesta forma parte de las actividades por el Mes de la Mujer y busca ofrecer un espacio de conexión interior, movimiento consciente y bienestar en un entorno histórico de la Ciudad.
En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a participar de una clase especial de yoga enfocada en la energía femenina.
La propuesta, titulada “Yoga con energía de mujer”, busca generar un espacio de meditación profunda y reflexión sobre el ciclo femenino, promoviendo el bienestar físico y emocional a través del movimiento y la respiración consciente.
Quienes organizan la actividad explican que el yoga puede convertirse en una herramienta valiosa para reconectar con la esencia personal y el equilibrio interior.
Según señalan, la práctica vinculada a la energía femenina permite fortalecer la conexión con el propio cuerpo y con los ritmos naturales de la vida. En ese proceso, el yoga propone un camino de armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones.
Además, destacan que muchas mujeres encuentran en esta disciplina un espacio para escuchar sus procesos internos, potenciar la creatividad y cultivar la calma mental.
¿Dónde y cuándo es?
La actividad se realizará este domingo 15 de marzo a las 11 horas en el Museo Casa de San Martín, ubicado en Corrientes 343.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de EntradaWeb.
El punto de encuentro será directamente en el museo.
Recomendaciones para participar de la clase
La actividad está pensada para personas con o sin experiencia previa en yoga y tendrá una duración aproximada de una hora. Para disfrutar mejor de la experiencia, se recomienda:
- Llegar al menos 15 minutos antes del inicio.
- Llevar botella de agua.
- Asistir con mat, colchoneta o algún elemento cómodo para apoyar en el suelo.
Quienes necesiten más información o tengan dudas sobre la actividad pueden comunicarse al correo turismo@ciudaddemendoza.gov.ar.