¿Querés aprender yoga? sumate a esta clase especial gratuita

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Mendoza

La propuesta forma parte de las actividades por el Mes de la Mujer y busca ofrecer un espacio de conexión interior, movimiento consciente y bienestar en un entorno histórico de la Ciudad.

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Veronica Ojeda

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invita a participar de una clase especial de yoga enfocada en la energía femenina.

La propuesta, titulada “Yoga con energía de mujer”, busca generar un espacio de meditación profunda y reflexión sobre el ciclo femenino, promoviendo el bienestar físico y emocional a través del movimiento y la respiración consciente.

Quienes organizan la actividad explican que el yoga puede convertirse en una herramienta valiosa para reconectar con la esencia personal y el equilibrio interior.

Según señalan, la práctica vinculada a la energía femenina permite fortalecer la conexión con el propio cuerpo y con los ritmos naturales de la vida. En ese proceso, el yoga propone un camino de armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones.

Además, destacan que muchas mujeres encuentran en esta disciplina un espacio para escuchar sus procesos internos, potenciar la creatividad y cultivar la calma mental.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se realizará este domingo 15 de marzo a las 11 horas en el Museo Casa de San Martín, ubicado en Corrientes 343.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de EntradaWeb.

El punto de encuentro será directamente en el museo.

Recomendaciones para participar de la clase

La actividad está pensada para personas con o sin experiencia previa en yoga y tendrá una duración aproximada de una hora. Para disfrutar mejor de la experiencia, se recomienda:

  • Llegar al menos 15 minutos antes del inicio.
  • Llevar botella de agua.
  • Asistir con mat, colchoneta o algún elemento cómodo para apoyar en el suelo.

Quienes necesiten más información o tengan dudas sobre la actividad pueden comunicarse al correo turismo@ciudaddemendoza.gov.ar.

Hace click acá para inscribirte

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