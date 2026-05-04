Zonda: suspendieron las clases en una localidad para el turno tarde

Este lunes suspendieron las clases presenciales en Uspallata por la presencia de viento Zonda, en el marco de una Alerta Amarilla que advierte ráfagas intensas, aumento de temperatura y condiciones secas en la región.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Uspallata este lunes 4 de mayo para el turno tarde. La medida responde a la presencia de viento Zonda en la zona, un fenómeno característico que puede generar complicaciones tanto en la salud como en la seguridad de los estudiantes.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se desarrolla con normalidad, sin modificaciones en el dictado de clases.

La decisión se enmarca en la Alerta Amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa la presencia de viento Zonda con impacto en distintas áreas. Según el organismo, este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.

En detalle, la alerta indica que la cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En tanto, para las zonas donde se presente el Zonda, se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h, pudiendo superarse de manera puntual.

Además, el SMN advirtió que el viento caliente podría descender al llano, lo que provocaría un marcado ascenso térmico, con temperaturas cercanas a los 30 grados en los próximos días.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para este lunes se espera una jornada algo nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones en la cordillera. La máxima será de 22°C y la mínima de 8°C.

El martes presentará nubosidad variable, con un leve ascenso de la temperatura y vientos del sudeste. También se prevén precipitaciones en cordillera. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 10°C.

En tanto, el miércoles se anticipa nubosidad variable con un marcado ascenso térmico, acompañado por la presencia de viento Zonda. Hacia la noche se esperan precipitaciones y nevadas en la cordillera. La temperatura máxima llegará a los 29°C, mientras que la mínima será de 12°C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la presencia de este fenómeno climático.