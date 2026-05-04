Un recolector de basura encontró un insólito objeto y se volvió viral: ” a trotar a trotar”

Los trabajadores aprovecharon un rato libre y algo que encontraron en la calle para terminar protagonizando una divertida escena.

Un trabajador de recolección de residuos encontró un juguete tirado y lejos de simplemente desecharlo con el resto de la basura lo llevó con él todo el recorrido. El momento quedó registrado en video y se volvió viral en las redes sociales.

Era una noche tranquila en Mendoza. Como cada día, el camión de la basura realizaba su recorrido habitual, sin embargo, no todo termino como se lo esperaban cuando uno de los trabajadores fue a agarrar una bolsa y se llevó una sorpresa.

Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los operarios descendió del vehículo para levantar las bolsas de residuos que se encontraban sobre la vereda y se encontró con un caballito de juguete.

Lejos de dejarlo con el resto de los residuos se subió a bordo y terminó protagonizando una divertida escena al estilo de Sherk, “porque se demora el recolector”, escribió junto a las imágenes de él corriendo a la velocidad de la luz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soy Menduco | Contenidos de Mendoza (@soymenduco)

El video compartido por @rodrigo.exequiel.10 inmediatamente se volvió viral en las redes sociales y los comentarios no tardaron en llegar. “Tomar el trabajo con humor es bueno”, “Con razón no se lleva la basura”, escribieron los usuarios entre risas.