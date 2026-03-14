Mendoza en movimiento: dónde podés hacer funcional y ritmos gratis durante marzo

Llega un nuevo programa con actividades físicas gratuitas en plazas y parques. Habrá clases de funcional, ritmos y otras propuestas abiertas para vecinos de todas las edades durante marzo.

La Ciudad de Mendoza puso en marcha “Ciudad en Movimiento”, un nuevo programa municipal que promueve la actividad física, el deporte y los hábitos saludables en espacios públicos.

La propuesta retoma y amplía la experiencia que durante años funcionó bajo el nombre de “Vamos a la Plaza”.

La iniciativa busca incentivar una vida más activa y, al mismo tiempo, fomentar el uso de plazas, parques y centros barriales con actividades deportivas y recreativas abiertas a personas de todas las edades. Todas las propuestas son gratuitas y sin inscripción previa, por lo que los vecinos solo deberán acercarse al lugar y sumarse.

El programa funcionará con dos modalidades principales. Por un lado, clases fijas semanales en distintos puntos de la Ciudad y, por otro, eventos especiales mensuales vinculados a fechas del calendario social y deportivo.

Una de las novedades será la incorporación de bloques deportivos durante los fines de semana en espacios verdes clave, como el Parque Central y el Parque O’Higgins. Allí se ofrecerán clases de ritmos, actividades recreativas y propuestas de iniciación deportiva para quienes quieran empezar a moverse o probar nuevas disciplinas.

Lanzamiento en el Parque Central

La presentación oficial del programa se realizará este sábado 14 de marzo en el Parque Central, en el marco de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer.

La jornada comenzará a las 17 horas, con la charla “Hackeá tu ciclo: Energía y bienestar los 28 días”, a cargo de la médica Ana Oronel, quien compartirá herramientas y conocimientos sobre salud menstrual y bienestar integral.

Luego, desde las 18 horas, se llevará a cabo una Master Class de Ritmos abierta a toda la comunidad. Participarán profesoras del programa junto al instructor invitado Pedro García (Pedro AP) y su equipo. Además, durante la tarde habrá actividades recreativas e instancias de iniciación deportiva para que personas de todas las edades puedan sumarse y disfrutar del movimiento al aire libre.

Desde la organización aclararon que las actividades podrán suspenderse en caso de mal tiempo o si el espacio es requerido para eventos institucionales o culturales.

Cronograma completo de actividades

El programa se desarrollará en distintos espacios de la Ciudad con el siguiente cronograma:

Parque Central

Ritmos: martes y jueves de 17.45 a 19.45

martes y jueves de 17.45 a 19.45 Running Ciudad: martes y jueves de 19.30 a 20.30

Parque O’Higgins

Ritmos: lunes a viernes de 16 a 17

lunes a viernes de 16 a 17 Entrenamiento funcional: miércoles y viernes de 10 a 12

miércoles y viernes de 10 a 12 Bloque deportivo de fin de semana (ritmos, iniciación deportiva y recreación): sábados de 18 a 20

CIC Nº 2

Ritmos: lunes y miércoles de 19.30 a 21

Plaza Soberanía

Ritmos: martes y jueves de 18 a 19

Plaza Irigoyen