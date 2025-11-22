Feriado caluroso en Mendoza: a cuánto llega la máxima este sábado

Las altas temperaturas marcarán todo el fin de semana largo en la provincia, con máximas que rondarán los 36°C. El lunes y martes se prevén tormentas y condiciones muy inestables en distintas zonas de Mendoza.

Mendoza transita un fin de semana extra largo bajo un marcado aumento de las temperaturas, con máximas que superarán los 35°C y condiciones que irán volviéndose más inestables hacia el cierre del feriado.

El sábado llega con cielo mayormente despejado.

En la zona de Cordillera no se descarta inestabilidad durante la jornada.

La temperatura máxima será de 33°C, mientras que la mínima se ubicará en 15°C.

¿Qué pasa el domingo?

El domingo mantendrá el ambiente caluroso, con cielo con poca nubosidad y vientos moderados del noreste.

El termómetro seguirá en alza: se espera una máxima de 35°C y una mínima de 16°C.

Comienza una semana marcada por el calor extremo

Lunes

El lunes, fin del feriado, continuará con valores muy altos y condiciones sofocantes. Sin embargo, hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas y la inestabilidad se hará presente en distintos sectores de la provincia.

La máxima trepará a 36°C y la mínima será de 18°C.

Martes

El martes seguirá con el mismo patrón: calor intenso durante todo el día y posibilidad de tormentas hacia la noche, manteniendo la inestabilidad que viene afectando a gran parte de Mendoza.

La máxima se mantendrá en 36°C, con una mínima de 19°C.