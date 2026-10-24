Planazo gratis en Mendoza: una tarde de yoga, zumba, sorteos y shows para toda la familia

Planazo gratis en Mendoza: una tarde de yoga, zumba, sorteos y shows para toda la familia

Mendoza

Este planazo incluye actividades físicas, clases de distintos ritmos, acciones de concientización sobre el cáncer de mama, espectáculos y sorteos. Será una tarde con opciones gratuitas para moverse, aprender sobre salud y compartir en familia

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Veronica Ojeda

Para este sábado llega un nuevo planazo gratis, se trata de una nueva edición de Mujeres 360, un encuentro que promueve la actividad física, la salud y el bienestar integral a través de propuestas recreativas y de concientización.

La jornada contará con actividades para distintos gustos y niveles de actividad física. Entre las opciones habrá yoga, qi gong y caminatas, además de clases de gimnasia aeróbica y ritmos como zumba y latino.

El encuentro también incluirá acciones de concientización sobre el cáncer de mama con el objetivo de acercar información sobre la salud y promover la prevención.

Además de las propuestas deportivas, la jornada tendrá shows y sorteos para quienes se acerquen a participar. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para vecinos y vecinas, con actividades que combinan movimiento, recreación y cuidado de la salud.

La invitación está abierta al público en general.

Cuándo y dónde es

La quinta edición de Mujeres 360 se realizará este sábado 24 de octubre, de 17 a 21 horas, en el Polideportivo Poliguay, ubicado en la intersección de las calles Gomensoro y 3 de Febrero, en Guaymallén.

La entrada es gratuita y se recomienda asistir con ropa cómoda para disfrutar de las actividades físicas y recreativas.

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