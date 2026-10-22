Planazo gratis en Mendoza: feria, degustaciones, música en vivo y clases de cocina para el fin de semana

Aceites de oliva, productos regionales, propuestas gastronómicas, artesanías y música serán parte de este planazo de dos días para celebrar los sabores mendocinos. El encuentro es entrada libre y gratuita y reunirá a productores, emprendedores y profesionales de la cocina.

El Festival Sabor a Mendoza celebrará su tercera edición con un planazo que reúne gastronomía, producción local y cultura en un mismo espacio.

Durante dos jornadas, el público podrá conocer productos mendocinos, probar platos regionales y disfrutar de actividades vinculadas con la identidad culinaria de la provincia.

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico, que contará con 29 espacios dedicados a distintas preparaciones y bebidas. La propuesta busca poner en valor los ingredientes y las recetas que forman parte de la cocina local.

Además, habrá una feria con más de 100 pequeños productores, emprendedores de la economía social y artesanos. Entre los productos se encontrarán aceites de oliva virgen extra, conservas, alimentos gourmet y creaciones artesanales.

El festival también ofrecerá clases de cocina abiertas al público, a cargo de profesionales gastronómicos, y concursos que tendrán al aceite de oliva virgen extra como protagonista, con foco en la innovación y el uso de productos locales.

La música en vivo completará la programación, con espectáculos que acompañarán el recorrido por los distintos espacios y propuestas del encuentro.

La iniciativa es organizada por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), junto con otras instituciones vinculadas con la producción, la gastronomía y la economía social.

El festival forma parte del Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza 2024-2030, que busca fortalecer la gastronomía como una actividad relevante para la economía y el turismo provincial.

La sustentabilidad será otro de los ejes de esta edición. Para reducir los residuos, no se permitirá el uso de plásticos descartables de un solo uso y se solicitará a los asistentes que lleven recipientes reutilizables para consumir alimentos y bebidas.

Cuándo y dónde es

El tercer Festival Sabor a Mendoza se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, desde las 12 horas, en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz.

La entrada es libre y gratuita.