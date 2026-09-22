Planazo gratis en Mendoza: una noche para mirar las estrellas y disfrutar de una degustación de vinos al aire libre

Este planazo llega para invitar a descubrir el cielo mendocino desde las alturas con charlas de astronomía, observación de los astros y una degustación de vinos, todo al aire libre.

Mirar las estrellas desde una terraza, aprender sobre los astros y terminar la noche con una degustación de vinos mendocinos. Este planazo llega con una actividad gratuita que invita a descubrir el cielo de Mendoza desde otra perspectiva.

La jornada estará acompañada por especialistas que brindarán charlas de divulgación científica y guiarán al público durante la observación del cielo. Para hacerlo, habrá telescopios profesionales instalados estratégicamente en la terraza desde donde se podrán apreciar distintos astros.

La actividad es apta para todo público. Quienes participen podrán llevar sus propias mantas y disfrutar de la experiencia con mayor comodidad.

Además de la parte astronómica, el encuentro tendrá un espacio dedicado a la cultura vitivinícola mendocina. Las personas mayores de 18 años podrán participar de una degustación de vinos de la región, como parte de la propuesta.

Los cupos son limitados y es necesario realizar una inscripción previa para participar.

Cuándo y dónde es este planazo

Astroturismo Joven es este viernes 25 de septiembre, de 19 a 21 horas, en la terraza de la Ciudad de Mendoza.

La actividad es gratuita, pero tiene cupos limitados. Para participar es necesario inscribirse previamente.