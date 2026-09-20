¿Necesitás asesoramiento legal? Dónde y cuándo podés consultar gratis sobre trámites judiciales esta semana

El Centro Móvil de Información Judicial llega esta semana con atención gratuita para quienes necesiten orientación sobre temas de familia, trabajo, alquileres, sucesiones y otros trámites. No hace falta sacar turno.

Durante esta semana, los mendocinos tendrán la posibilidad de realizar consultas legales gratuitas y recibir orientación profesional sobre distintos trámites judiciales y administrativos.

La propuesta estará a cargo del Centro Móvil de Información Judicial, una iniciativa del Poder Judicial de Mendoza que recorre distintos puntos de la provincia.

La unidad itinerante se instalará este miércoles 23 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde abogados y profesionales brindarán asesoramiento a vecinos y personas interesadas en resolver dudas vinculadas con distintas áreas del derecho.

La atención será de 9 a 12 horas, será gratuita y no será necesario sacar turno previamente. Las consultas se atenderán por orden de llegada.

Qué consultas se pueden realizar gratis

El equipo del Centro Móvil ofrecerá orientación sobre diferentes situaciones legales y trámites, entre ellas:

Familia: alimentos, régimen de comunicación, filiación y divorcios.

alimentos, régimen de comunicación, filiación y divorcios. Laboral y previsional: contratos de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones y pensiones.

contratos de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones y pensiones. Civil y comercial: contratos, alquileres, sucesiones y reclamos.

contratos, alquileres, sucesiones y reclamos. Tributario y penal: asesoramiento general y orientación sobre causas.

asesoramiento general y orientación sobre causas. Trámites y derivaciones: información para iniciar o continuar gestiones ante organismos públicos o dependencias judiciales.

El objetivo es acercar orientación técnica y profesional sin intermediarios, para que quienes tengan una duda o un trámite pendiente puedan conocer cuáles son los pasos a seguir y, cuando corresponda, dónde continuar la gestión.

Se recomienda concurrir con toda la documentación relacionada con la consulta, como DNI, expedientes, contratos, notificaciones, facturas u otros papeles que puedan ayudar a los profesionales a conocer la situación.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Ciudad de Mendoza y busca acercar el acceso a la información jurídica a vecinos que necesiten resolver dudas o encaminar trámites.