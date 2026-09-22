Zonda en Mendoza: minuto a minuto, así se presentará en la provincia esta semana

El viento Zonda comenzará a hacerse sentir desde este miércoles y tendrá su jornada de mayor intensidad el jueves, cuando podría afectar a distintos sectores de Mendoza. Defensa Civil mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Mendoza tendrá una semana marcada por el viento Zonda, con un aumento progresivo de las temperaturas y condiciones que cambiarán especialmente entre el miércoles y el jueves. Según el pronóstico, el fenómeno comenzará a presentarse de manera débil este miércoles y tendrá su mayor desarrollo durante el jueves.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica ante la evolución del fenómeno.

Martes 22 de septiembre: jornada tranquila y temperaturas de hasta 21°C

Durante este martes se esperan vientos débiles del norte en toda la provincia, especialmente en la zona Este, entre las 13 y las 21. En ese sector, el viento podría mantenerse durante la madrugada.

El cielo comenzará algo seminublado, aunque desde el mediodía se espera que se despeje en la zona Sur. Hacia las 20 volverá a formarse nubosidad en el Sur y el Valle de Uco. No se esperan precipitaciones.

En Alta Montaña estará seminublado en los sectores Sur y Central. Desde las 18, la nubosidad avanzará hacia el sector Norte.

Las temperaturas promedio previstas para el llano serán:

Máxima: entre 20°C y 21°C.

entre 20°C y 21°C. Mínima en Malargüe y Valle de Uco: 3°C.

3°C. Mínima en el resto de la provincia: entre 6°C y 7°C.

Miércoles 23: comienza a aparecer el Zonda

El cambio de las condiciones llegará el miércoles. Se espera viento Zonda débil desde las 11, principalmente en Malargüe, el sur de ese departamento, toda la precordillera, el Valle de Uco y el Valle de Uspallata.

En la zona Este habrá viento norte muy débil hasta las 17. En el Sur, el Zonda podría mantenerse débil durante la noche y extenderse hacia la madrugada del jueves.

En el llano, el cielo estará nublado únicamente en el sector Sur de Mendoza, mientras que el resto de la provincia se mantendrá despejado.

En Alta Montaña estará nublado y, desde las 15, comenzarán precipitaciones débiles que se extenderán por los distintos sectores cordilleranos.

Las temperaturas promedio serán:

Máxima: entre 24°C y 25°C.

entre 24°C y 25°C. Mínima en Malargüe: entre 4°C y 5°C.

entre 4°C y 5°C. Mínima en el resto de la provincia: entre 7°C y 8°C.

Jueves 24: el Zonda se intensifica y puede afectar a toda Mendoza

El jueves será la jornada con mayor presencia del fenómeno. El viento Zonda estará presente desde la madrugada en toda la precordillera, con mayor probabilidad a partir de las 6.

En Malargüe y San Rafael, el viento comenzará a presentarse desde las 9. La mayor intensidad se espera en Malargüe, donde podría alcanzar un promedio de 50 km/h. En San Rafael comenzará débil y luego se intensificará.

A partir de las 12, el Zonda llegará al Valle de Uspallata y Valle de Uco. En el Valle de Uco podría alcanzar valores de hasta 35 km/h, mientras que en Uspallata se espera menor intensidad.

Desde las 15, el fenómeno podría avanzar hacia el Gran Mendoza y la zona Este, con valores promedio de 35 km/h.

Después de ese horario, el viento Zonda podría generalizarse en toda la provincia y mantenerse prácticamente hasta la medianoche en distintos sectores.

¿Cómo estará el cielo el jueves?

La jornada comenzará seminublada en la zona Sur. Después del mediodía, la nubosidad avanzará hacia el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Desde las 20 podrían registrarse precipitaciones débiles en el llano, Malargüe y Valle de Uco.

En Alta Montaña permanecerá nublado durante toda la jornada. Desde el mediodía se esperan precipitaciones débiles en el sector Sur, que posteriormente aumentarán y se extenderán hacia el sector Central.

Durante la noche, las precipitaciones también alcanzarían el sector Norte. Se esperan lluvias y nevadas de intensidad moderada, con mayor intensidad en el sector Sur de la cordillera.

Las temperaturas promedio en el llano serán:

Máxima: entre 28°C y 29°C.

entre 28°C y 29°C. Mínima en Malargüe: 6°C.

6°C. Mínima en el resto de la provincia: entre 10°C y 11°C.

Así será la evolución del Zonda en Mendoza

El fenómeno tendrá una evolución progresiva durante la semana: comenzará con condiciones relativamente tranquilas este martes, aparecerá de forma débil en distintos sectores el miércoles y alcanzará su mayor extensión e intensidad durante el jueves.

El escenario será monitoreado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, debido a los cambios previstos en la intensidad y alcance del viento.