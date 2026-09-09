Planazo gratis en Mendoza: tango, jazz y folclore se adueñan de dos noches con música y danza en vivo

La propuesta reunirá a la Orquesta Municipal junto a los ballets Contemporáneo y Folclórico. Habrá dos espectáculos diferentes y las entradas serán gratuitas.

Mendoza suma un nuevo planazo gratis para quienes quieran salir, escuchar música en vivo y disfrutar de un espectáculo de danza.

La propuesta tendrá dos noches con estilos muy diferentes, pero con algo en común: varios de los elencos artísticos de la Ciudad compartirán escenario.

Después de la buena convocatoria que tuvo la primera edición en julio, los Jueves de Orquesta regresan con una nueva propuesta que combina música, baile e identidad cultural.

En esta oportunidad, la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza estará acompañada por el Ballet Contemporáneo y el Ballet Folclórico, por lo que cada presentación tendrá una puesta diferente.

Tango y jazz, en una misma noche

La primera función estará dedicada a dos géneros que tienen mucho peso dentro de la música: el tango y el jazz.

La Orquesta Municipal, bajo la dirección de Mario Galván, recorrerá distintas obras del jazz tradicional para luego dar paso al tango, en una presentación que también tendrá intervenciones de los bailarines.

El Ballet Contemporáneo, dirigido por Flavia Marino, será parte del segmento dedicado al jazz, mientras que el Ballet Folclórico, bajo la dirección de Gabriela Cánovas, también tendrá participación durante la noche.

La propuesta irá desde el ritmo y la sofisticación del jazz hasta la intensidad del tango, con solistas, parejas y los elencos sobre el escenario.

La segunda función cambiará de ritmo y estará dedicada a las expresiones que forman parte de la cultura popular.

“Sonidos de Nuestra Raíz” recorrerá distintos géneros de la música argentina y latinoamericana, con presencia de la tonada mendocina, la cueca, el gato, la zamba, la chacarera y el malambo.

La música volverá a encontrarse con la danza contemporánea y el folclore en una puesta que buscará mostrar cómo las expresiones tradicionales también pueden dialogar con nuevas formas de interpretar el arte.

El espectáculo tendrá un cierre conjunto de los distintos elencos municipales.

Cuándo y dónde es

Los dos espectáculos se realizarán los jueves 10 y 17 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Mendoza.

La primera noche será la de “Tango y Jazz”, mientras que una semana después llegará “Sonidos de Nuestra Raíz”. En ambos casos, la entrada será gratuita y se entregará por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.