Planazo gratis en Mendoza: comida peruana, música y comparsas en una tarde al aire libre

Un planazo cultural y gastronómica invita a conocer las tradiciones de Perú con entrada libre y gratuita. Habrá comidas típicas, música, danzas y puestos de artesanos en una jornada para disfrutar en familia al aire libre.

Mendoza tendrá este fin de semana un planazo diferente con gastronomía, música y cultura para quienes buscan disfrutar del aire libre.

Se trata de Sabores del Perú. El encuentro reunirá distintos sabores de la gastronomía peruana, con la posibilidad de probar comidas típicas y conocer una cocina reconocida por su variedad y por la combinación de distintas influencias culturales.

Pero la propuesta no será solamente gastronómica. Durante la jornada también habrá música y danzas, con espectáculos pensados para acercar al público a las tradiciones y expresiones culturales de Perú.

Además, quienes se acerquen podrán recorrer puestos de artesanos, por lo que el encuentro combinará gastronomía, cultura, entretenimiento y producción artesanal en un mismo espacio.

Cuándo y dónde es

Sabores del Perú se realizará el domingo 13 de septiembre, desde las 12 horas.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza General Espejo, ubicada en Italia 5933, Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

La entrada es libre y gratuita.