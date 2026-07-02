Planazo gratis en Mendoza para las vacaciones de invierno: el circo recorrerá distintos barrios con funciones para toda la familia

Planazo gratis en Mendoza para las vacaciones de invierno: el circo recorrerá distintos barrios con funciones para toda la familia

Mendoza

Durante julio, distintos espacios de Mendoza recibirán espectáculos circenses con entrada libre y gratuita. Habrá obras de teatro, clown, magia, títeres y propuestas para chicos en diferentes puntos del departamento.

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Veronica Ojeda

Las vacaciones de invierno llegan con un planazo gratuito ideal para disfrutar en familia.

Como sucede cada año, el ciclo “Circo por los Barrios” volverá a recorrer distintos sectores de Mendoza con funciones gratuitas que combinarán teatro, circo, clown, magia, música y títeres para grandes y chicos.

La iniciativa comenzará el 4 de julio y se extenderá hasta el 18 de julio, llevando una amplia programación a plazas, parques y barrios del departamento. Cada jornada contará con dos funciones para que las familias puedan elegir entre diferentes espectáculos.

El cronograma completo de “Circo por los Barrios”

Boulevard San Vicente

La primera parada será la carpa ubicada sobre Boulevard San Vicente, en calle San Vicente 2015, entre Chaco y Huarpes.

Sábado 4 de julio

  • 15.30 horas: La leyenda de Mur
  • 17 horas: Los Pompayasos

Domingo 5 de julio

  • 15.30 horas: Mi momento mágico
  • 17 horas: Mi amigo el robot

Lunes 6 de julio

  • 15.30 horas: Periquita y sus amigos
  • 17 horas: Clásicos del circo

El circo llegará al Parque Las Hormigas

La propuesta continuará en el Parque Las Hormigas, ubicado en el barrio ATSA.

Martes 7 de julio

  • 15.30 horas: Miradas
  • 17 horas: Clasiclown

Miércoles 8 de julio

  • 15.30 horas: Chino Chin Chan
  • 17 horas: Nariazul

Jueves 9 de julio

  • 15.30 horas: El sueñito de Violeta
  • 17 horas: Leven Anclasa

Funciones en el Parque Martín Fierro

Del 10 al 12 de julio, la carpa se instalará en el Parque Martín Fierro.

Viernes 10 de julio

  • Tina y un show que desastina
  • Pausa

Sábado 11 de julio

  • Rolando en el palacio de la tristeza
  • Una aventura intergaláctica

Domingo 12 de julio

  • Florena y el Pirata Diente de Lata
  • Bom Borom Bom Bom

Función especial en el Parque Mitre

El sábado 11 de julio, desde las 16 horas, el Parque Mitre recibirá el espectáculo

“Cucurucho en Acción – Circus Deluxe”, otra de las propuestas gratuitas para disfrutar durante el receso invernal.

El recorrido seguirá por el barrio Covimet

Entre el 13 y el 15 de julio, el circo llegará a la Plaza Pedro Apóstol, en el barrio Covimet.

Lunes 13 de julio

  • 15.30 horas: Una fiesta para armar Turucletas
  • 17 horas: Paquito es su pomarola

Martes 14 de julio

  • 15.30 horas: La nube de la vaca mariposa
  • 17 horas: Que vuelva el circo

Miércoles 15 de julio

  • 15.30 horas: Re re re Títeres del Azulejo
  • 17 horas: El circo de Getulio

El cierre será en el barrio Huarpe

La última etapa del recorrido tendrá lugar entre el 16 y el 18 de julio en el barrio Huarpe, donde habrá funciones para toda la familia.

Jueves 16 de julio

  • 15.30 y 17 horas: La magia de la música

Viernes 17 de julio

  • 15.30 y 17 horas: Historias de lluvias

Sábado 18 de julio

  • 15.30 y 17 horas: Café Electrik
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