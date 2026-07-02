Planazo gratis en Mendoza para las vacaciones de invierno: el circo recorrerá distintos barrios con funciones para toda la familia

Durante julio, distintos espacios de Mendoza recibirán espectáculos circenses con entrada libre y gratuita. Habrá obras de teatro, clown, magia, títeres y propuestas para chicos en diferentes puntos del departamento.
Las vacaciones de invierno llegan con un planazo gratuito ideal para disfrutar en familia.
Como sucede cada año, el ciclo “Circo por los Barrios” volverá a recorrer distintos sectores de Mendoza con funciones gratuitas que combinarán teatro, circo, clown, magia, música y títeres para grandes y chicos.
La iniciativa comenzará el 4 de julio y se extenderá hasta el 18 de julio, llevando una amplia programación a plazas, parques y barrios del departamento. Cada jornada contará con dos funciones para que las familias puedan elegir entre diferentes espectáculos.
El cronograma completo de “Circo por los Barrios”
Boulevard San Vicente
La primera parada será la carpa ubicada sobre Boulevard San Vicente, en calle San Vicente 2015, entre Chaco y Huarpes.
Sábado 4 de julio
- 15.30 horas: La leyenda de Mur
- 17 horas: Los Pompayasos
Domingo 5 de julio
- 15.30 horas: Mi momento mágico
- 17 horas: Mi amigo el robot
Lunes 6 de julio
- 15.30 horas: Periquita y sus amigos
- 17 horas: Clásicos del circo
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El circo llegará al Parque Las Hormigas
La propuesta continuará en el Parque Las Hormigas, ubicado en el barrio ATSA.
Martes 7 de julio
- 15.30 horas: Miradas
- 17 horas: Clasiclown
Miércoles 8 de julio
- 15.30 horas: Chino Chin Chan
- 17 horas: Nariazul
Jueves 9 de julio
- 15.30 horas: El sueñito de Violeta
- 17 horas: Leven Anclasa
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Funciones en el Parque Martín Fierro
Del 10 al 12 de julio, la carpa se instalará en el Parque Martín Fierro.
Viernes 10 de julio
- Tina y un show que desastina
- Pausa
Sábado 11 de julio
- Rolando en el palacio de la tristeza
- Una aventura intergaláctica
Domingo 12 de julio
- Florena y el Pirata Diente de Lata
- Bom Borom Bom Bom
Función especial en el Parque Mitre
El sábado 11 de julio, desde las 16 horas, el Parque Mitre recibirá el espectáculo
“Cucurucho en Acción – Circus Deluxe”, otra de las propuestas gratuitas para disfrutar durante el receso invernal.
El recorrido seguirá por el barrio Covimet
Entre el 13 y el 15 de julio, el circo llegará a la Plaza Pedro Apóstol, en el barrio Covimet.
Lunes 13 de julio
- 15.30 horas: Una fiesta para armar Turucletas
- 17 horas: Paquito es su pomarola
Martes 14 de julio
- 15.30 horas: La nube de la vaca mariposa
- 17 horas: Que vuelva el circo
Miércoles 15 de julio
- 15.30 horas: Re re re Títeres del Azulejo
- 17 horas: El circo de Getulio
El cierre será en el barrio Huarpe
La última etapa del recorrido tendrá lugar entre el 16 y el 18 de julio en el barrio Huarpe, donde habrá funciones para toda la familia.
Jueves 16 de julio
- 15.30 y 17 horas: La magia de la música
Viernes 17 de julio
- 15.30 y 17 horas: Historias de lluvias
Sábado 18 de julio
- 15.30 y 17 horas: Café Electrik