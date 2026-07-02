Planazo gratis en Mendoza para las vacaciones de invierno: el circo recorrerá distintos barrios con funciones para toda la familia

Durante julio, distintos espacios de Mendoza recibirán espectáculos circenses con entrada libre y gratuita. Habrá obras de teatro, clown, magia, títeres y propuestas para chicos en diferentes puntos del departamento.

Las vacaciones de invierno llegan con un planazo gratuito ideal para disfrutar en familia.

Como sucede cada año, el ciclo “Circo por los Barrios” volverá a recorrer distintos sectores de Mendoza con funciones gratuitas que combinarán teatro, circo, clown, magia, música y títeres para grandes y chicos.

La iniciativa comenzará el 4 de julio y se extenderá hasta el 18 de julio, llevando una amplia programación a plazas, parques y barrios del departamento. Cada jornada contará con dos funciones para que las familias puedan elegir entre diferentes espectáculos.

El cronograma completo de “Circo por los Barrios”

Boulevard San Vicente

La primera parada será la carpa ubicada sobre Boulevard San Vicente, en calle San Vicente 2015, entre Chaco y Huarpes.

Sábado 4 de julio

15.30 horas: La leyenda de Mur

La leyenda de Mur 17 horas: Los Pompayasos

Domingo 5 de julio

15.30 horas : Mi momento mágico

: Mi momento mágico 17 horas: Mi amigo el robot

Lunes 6 de julio

15.30 horas: Periquita y sus amigos

Periquita y sus amigos 17 horas: Clásicos del circo

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El circo llegará al Parque Las Hormigas

La propuesta continuará en el Parque Las Hormigas, ubicado en el barrio ATSA.

Martes 7 de julio

15.30 horas : Miradas

: Miradas 17 horas: Clasiclown

Miércoles 8 de julio

15.30 horas: Chino Chin Chan

Chino Chin Chan 17 horas: Nariazul

Jueves 9 de julio

15.30 horas: El sueñito de Violeta

El sueñito de Violeta 17 horas: Leven Anclasa

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Funciones en el Parque Martín Fierro

Del 10 al 12 de julio, la carpa se instalará en el Parque Martín Fierro.

Viernes 10 de julio

Tina y un show que desastina

Pausa

Sábado 11 de julio

Rolando en el palacio de la tristeza

Una aventura intergaláctica

Domingo 12 de julio

Florena y el Pirata Diente de Lata

Bom Borom Bom Bom

Función especial en el Parque Mitre

El sábado 11 de julio, desde las 16 horas, el Parque Mitre recibirá el espectáculo

“Cucurucho en Acción – Circus Deluxe”, otra de las propuestas gratuitas para disfrutar durante el receso invernal.

El recorrido seguirá por el barrio Covimet

Entre el 13 y el 15 de julio, el circo llegará a la Plaza Pedro Apóstol, en el barrio Covimet.

Lunes 13 de julio

15.30 horas: Una fiesta para armar Turucletas

Una fiesta para armar Turucletas 17 horas: Paquito es su pomarola

Martes 14 de julio

15.30 horas: La nube de la vaca mariposa

La nube de la vaca mariposa 17 horas: Que vuelva el circo

Miércoles 15 de julio

15.30 horas : Re re re Títeres del Azulejo

: Re re re Títeres del Azulejo 17 horas: El circo de Getulio

El cierre será en el barrio Huarpe

La última etapa del recorrido tendrá lugar entre el 16 y el 18 de julio en el barrio Huarpe, donde habrá funciones para toda la familia.

Jueves 16 de julio

15.30 y 17 horas: La magia de la música

Viernes 17 de julio

15.30 y 17 horas: Historias de lluvias

Sábado 18 de julio