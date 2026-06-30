Planazos gratuitos en Mendoza para las vacaciones de invierno: teatro, cine, títeres y música para toda la familia

La Legislatura de Mendoza presentó una agenda con actividades gratuitas del 6 al 17 de julio. Habrá funciones de cine, espectáculos infantiles, obras de teatro, música en vivo y muestras artísticas para disfrutar durante el receso invernal.

Las vacaciones de invierno ya tienen una propuesta ideal para quienes buscan planazos gratuitos. La Legislatura de Mendoza volverá a abrir sus puertas con una nueva edición de “Vacaciones en la Legislatura“, un ciclo cultural sin costo que ofrecerá teatro, cine, títeres, música y talleres para chicos y grandes.

Bajo el lema “Este invierno, la magia sucede en la Legis“, las actividades se desarrollarán del 6 al 17 de julio, de 15 a 19 horas, en distintos espacios del edificio legislativo.

La entrada es libre y gratuita, tanto para mendocinos como para turistas que visiten la provincia durante el receso escolar.

La programación fue pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de tardes llenas de entretenimiento, arte y aprendizaje junto a sus familias.

Durante las dos semanas habrá obras teatrales, funciones de títeres, espectáculos musicales, muestras de arte y un ciclo especial de cine denominado “Cuentos de hoy y de siempre“, que proyectará reconocidos clásicos inspirados en los cuentos de los Hermanos Grimm.

El ciclo cinematográfico ofrecerá versiones producidas por la televisión alemana y subtituladas al español, por lo que está recomendado para niños mayores de 10 años o que ya tengan capacidad para leer subtítulos.

Entre las propuestas destacadas también aparecen “Argentinitos”, un recorrido musical por distintas regiones del país junto al profesor Ricardo Dimaría, y “San Martín, un héroe de verdad“, un espectáculo que combina teatro, música y juegos para acercar la historia del Libertador a los más chicos.

La agenda completa

Lunes 6 de julio

15.30: inauguración de la muestra colectiva “ Tiempo de Jugar” , con la participación de los espacios Dorothee, Integramente, Terracota y el Colegio Esloveno de Mendoza.

inauguración de la muestra colectiva “ , con la participación de los espacios Dorothee, Integramente, Terracota y el 17.30: proyección de “Rapunzel”.

Martes 7 de julio

15.30: espectáculo musical “Argentinitos”, de Ricardo Dimaría.

espectáculo musical de Ricardo Dimaría. 17.30: cine con “Los músicos de Bremen“.

Miércoles 8 de julio

15.30: “San Martín, un héroe de verdad”.

Viernes 10 de julio

15.30: teatro de títeres “Clásicos del Rock Nacional”, de Banda Espuma.

Sábado 11 de julio

15.30: obra “ El caballito de madera que nada y vuela despegó la suela “, del Elenco Circular.

obra “ “, del Elenco Circular. 17.30: función de “Cenicienta”.

Lunes 13 de julio

15.30: obra teatral “La Viajera“.

Martes 14 de julio

15.30: espectáculo de títeres “Bom Borom Bom Bom“, de Banda Espuma.

Miércoles 15 de julio

15.30: obra “ El que no escuchó se embroma “, con Diego Flores.

obra “ “, con Diego Flores. 17.30: proyección de “La Bella Durmiente“.

Jueves 16 de julio

15.30: “ Colores de mi Pueblo” , de Telares Teatro.

“ , de Telares Teatro. 17.30: cine con “El sastrecillo valiente“.

Viernes 17 de julio

15.30: cierre con la obra “¡Leven Anclas!“, de la Casa de Arriba Teatro.

Todas las funciones y espectáculos son con entrada libre y gratuita.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 261 653-6257.