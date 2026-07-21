Cursos gratis de minería en Mendoza: son online, cortos y otorgan certificado

La propuesta gratuita incluye capacitaciones cortas que se pueden realizar de manera virtual y otorgan certificación.

Impulsa Mendoza lanzó una nueva propuesta de formación gratuita a través de su plataforma de e-learning, con tres cursos virtuales y certificación que buscan acercar conocimientos vinculados al sector minero.

La iniciativa apunta especialmente a fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que buscan incorporarse al ecosistema minero y conocer las distintas exigencias que plantea esta industria.

A través de estas capacitaciones, los participantes podrán acceder a contenidos relacionados con el desarrollo de proyectos mineros, la geología de Mendoza y los procesos que atraviesa un proyecto desde el descubrimiento de un recurso hasta su planificación.

Además, la propuesta aborda aspectos vinculados con las alternativas de financiamiento, la sostenibilidad y los requerimientos técnicos, económicos y ambientales que deben contemplarse en la actividad minera.

Los tres cursos gratuitos disponibles

La nueva convocatoria contempla tres trayectos de formación que se pueden realizar de manera virtual.

El proyecto minero – Extrayendo el mineral de la tierra

Este curso permite conocer cómo se planifica la explotación de un yacimiento y cuáles son los diferentes métodos utilizados para extraer minerales.

También aborda los principales aspectos que se deben considerar al momento de diseñar un proyecto minero, como los criterios técnicos, económicos y de seguridad.

Minería: Del Hallazgo Científico al Proyecto de Ingeniería

La capacitación propone un recorrido por las distintas etapas que atraviesa un proyecto minero, desde las primeras tareas de exploración hasta su evaluación y planificación.

El objetivo es comprender cómo un descubrimiento geológico puede transformarse en un proyecto de ingeniería con una planificación adecuada.

Geología y minería en Mendoza

El tercer curso ofrece una introducción a los principales conceptos de la geología mendocina y explica cómo se originaron los recursos minerales presentes en la provincia.

Además, permite conocer algunas de las características geológicas que posicionan a Mendoza como una región con potencial para el desarrollo de la actividad minera.

Cómo inscribirse a los cursos de minería

Las capacitaciones son gratuitas y se realizan de manera online. Para comenzar, los interesados deben seguir los siguientes pasos: