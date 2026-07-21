Día Mundial del Perro: por qué se celebra cada 21 de julio y el homenaje especial en Argentina

Son nuestros compañeros más fieles y un pilar fundamental en cada hogar. Este 21 de julio se rinde homenaje al “mejor amigo del hombre” con un fuerte mensaje de concientización y adopción responsable.

Cada 21 de julio el planeta se une para celebrar el Día Mundial del Perro. Aunque para la mayoría de los tutores es la excusa perfecta para llenar de mimos, premios y paseos a sus mascotas, el origen de esta efeméride encierra un propósito mucho más profundo y urgente: la concientización social.

El origen de la fecha: concientizar contra el abandono

La iniciativa surgió en el año 2004 impulsada por distintas organizaciones tras una alarmante estadística revelada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): cerca del 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar y viven en situación de calle o abandono.

Con más de 300 millones de caninos en el globo, este día busca visibilizar la necesidad de la tenencia responsable, promover las campañas de castración para evitar la superpoblación y fomentar la adopción por sobre la compra de animales.

Más que compañía: héroes de cuatro patas

Además de llenar de alegría los hogares y mejorar de manera comprobada la salud mental de las personas, los perros desempeñan roles claves en la comunidad:

Asistencia y terapia: Perros lazarillos y de soporte emocional.

Búsqueda y rescate: Equipos de bomberos y brigadas ante catástrofes naturales.

Fuerzas de seguridad: Trabajo táctico en la detección de sustancias y patrullaje.

¿Por qué en Argentina también se celebra el 2 de junio?

Aunque el 21 de julio es la fecha global, en la Argentina tenemos nuestro propio calendario afectivo. El Día Nacional del Perro se celebra cada 2 de junio en homenaje a Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal Argentina que entregó su vida heroicamente en 1983 para salvar a su adiestrador durante un procedimiento.

Gracias a una iniciativa impulsada en 1996 por la escritora Cora Cané, la fecha quedó inmortalizada en el sentimiento popular argentino.

Otras fechas clave del calendario perruno:

1 de febrero: Día del perro salchicha en honor a María Elena Walsh

Día del perro salchicha en honor a María Elena Walsh 27 de julio: Día Internacional del Perro Callejero.

26 de agosto: Día del Perro en Estados Unidos.

1 de noviembre: Día del Perro en Japón.

Celebrá este día cuidando a tu compañero, asegurando sus vacunas y controles veterinarios, o colaborando con refugios y rescatistas independientes de tu zona.