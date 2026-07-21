Temporal en Alta Montaña: evacuaron a 42 personas atrapadas por la nieve en Uspallata

Un importante operativo de rescate en Alta Montaña permitió evacuar a 42 personas que permanecían aisladas en Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas debido al histórico temporal de nieve.

El fuerte temporal de nieve en Mendoza sigue generando complicaciones en la cordillera y obligó a desplegar un nuevo operativo de emergencia para asistir a personas que permanecían aisladas en distintos puntos de la Alta Montaña. Este martes, un total de 42 personas fueron evacuadas desde Puente del Inca, Penitentes y Polvaredas, donde las intensas nevadas hicieron imposible la circulación.

El procedimiento fue coordinado entre Gendarmería Nacional, la Patrulla de Rescate, la Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal, personal del Corredor Internacional y Vialidad Nacional, que trabajó durante toda la jornada para abrir paso entre la nieve y permitir el avance de la caravana de rescate.

El despliegue comenzó durante la mañana y contó con 11 vehículos de seguridad, además del apoyo de maquinaria pesada de Vialidad Nacional, que abrió una denominada “brecha sanitaria” sobre la Ruta Nacional 7 para garantizar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

Gracias a este trabajo conjunto, los rescatistas lograron acceder a las zonas más afectadas por el temporal y evacuar tanto a pobladores como a trabajadores, prestadores turísticos y visitantes que habían quedado aislados por la acumulación de nieve.

Las autoridades confirmaron que todas las personas fueron trasladadas en buen estado de salud hasta la Terminal de Ómnibus de Uspallata, donde recibieron asistencia.

La nieve supera los tres metros en algunos sectores

El escenario continúa siendo crítico en distintos puntos de la cordillera mendocina. En algunas zonas de Puente del Inca, la acumulación de nieve alcanza los tres metros de altura, situación que obligó incluso a varios turistas a abandonar sus vehículos, que quedaron completamente cubiertos por la nieve.

Con este nuevo operativo, ya son cerca de 100 personas asistidas desde el inicio del intenso fenómeno meteorológico que afecta a la provincia desde la semana pasada.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado y hay cientos de camiones varados

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado debido a las condiciones climáticas, lo que provocó una importante acumulación de camiones sobre la Ruta Nacional 7.

Mientras tanto, las autoridades mantienen restringida la circulación únicamente hasta Uspallata, ya que el tránsito hacia la zona cordillerana continúa siendo extremadamente riesgoso por la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad.

El temporal también motivó la suspensión de las clases presenciales en distintos departamentos cordilleranos, medida que posteriormente fue extendida a Malargüe por la Dirección General de Escuelas.