Este planazo reunirá a destacados músicos locales, nacionales e internacionales, con propuestas musicales y actividades para disfrutar al aire libre. Hay propuestas con entrada gratuita.

Mendoza volverá a recibir a destacados músicos nacionales e internacionales con una nueva edición del Mendoza Sax Fest, el festival dedicado al saxofón que reúne conciertos, formación musical y actividades abiertas al público.

En su séptima edición, este planazo tendrá como figura central al estadounidense Kenny Garrett, quien se presentará por primera vez en la provincia.

La programación combinará distintos estilos, desde el jazz y la música contemporánea hasta el rock argentino y los ritmos brasileños. También participarán la Orquesta Filarmónica de Mendoza, el saxofonista Sergio Dawi y artistas de Francia, Estados Unidos, Cuba y Brasil.

Uno de los grandes atractivos será la llegada de Kenny Garrett, saxofonista estadounidense y ganador del Grammy, quien integró la banda de Miles Davis y desarrolló una extensa trayectoria dentro del jazz internacional.

Garrett llegará acompañado por su banda original para presentar Sounds From The Ancestors, su álbum de 2021, en un concierto que marcará su primera presentación en Mendoza.

La programación también tendrá como protagonista a Sergio Dawi, histórico saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien presentará Video Sax Machine. Se trata de un espectáculo que combina música, improvisación, imágenes y tecnología.

La propuesta se completará con la participación de Sintia Piccin, saxofonista brasileña que llevará al escenario una presentación atravesada por el jazz, el funk y los ritmos de su país.

Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Mendoza compartirá escenario con tres reconocidos solistas internacionales: el francés Claude Delangle, la estadounidense Susan Fancher y el cubano Miguel Villafruela. El concierto contará además con la participación del compositor residente Mark Engebretson y estará dedicado a la música contemporánea.

El festival también tendrá propuestas con entrada libre y gratuita para quienes quieran disfrutar de la música más allá de los espectáculos principales.

El After Fest se realizará durante tres noches y tendrá música en vivo y jam sessions, con la participación de Cinco Regiones Quartet, agrupación de Colombia; el saxofonista argentino Ricardo Cavalli y D’Coté, cuarteto de tango.

Además, habrá un concierto de cámara a cargo de Claude Delangle y Odile Delangle, quienes celebrarán 50 años de música compartida.

La formación musical será otro de los ejes del Mendoza Sax Fest. Durante las jornadas habrá clínicas, clases magistrales, ensambles, muestras, exhibiciones y propuestas educativas con músicos nacionales e internacionales.

Las actividades estarán destinadas tanto a estudiantes y profesionales como a aficionados interesados en conocer más sobre el instrumento y sus posibilidades musicales.

Uno de los momentos más llamativos será la convocatoria de alrededor de 300 saxofonistas que tocarán juntos al aire libre en la Plaza Independencia. La iniciativa busca llevar el festival al espacio público y reunir a cientos de intérpretes en una presentación colectiva.

El Mendoza Sax Fest fue creado en la provincia y está dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz. A lo largo de sus ediciones se consolidó como un espacio de encuentro para músicos, docentes, estudiantes y público interesado en el saxofón.

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En años anteriores recibió a figuras internacionales como Branford Marsalis, Joshua Redman y Paquito D’Rivera, entre otros referentes del instrumento.

La edición 2026 cuenta con el apoyo institucional de la UNESCO, a través de su Oficina Regional en Montevideo, y fue declarada de Interés Cultural por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. También se realiza en coproducción con el Gobierno provincial y con el acompañamiento de los municipios de Guaymallén y Godoy Cruz.

El Mendoza Sax Fest 2026 se va a desarrollar del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.

Las entradas para los conciertos principales están disponibles a través de EntradaWeb.

La programación completa, las actividades formativas y la información sobre las distintas propuestas se pueden consultar en el sitio oficial del Mendoza Sax Fest.