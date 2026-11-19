Este planazo incluye la proyección de dos películas nacionales, charlas sobre el presente y el futuro de la industria audiovisual, música en vivo y otras actividades culturales. Las funciones son gratuitas y por orden de llegada.

Mendoza se suma a una celebración nacional dedicada al cine argentino con un planazo que reunirá películas, música y debates sobre la producción audiovisual.

Durante cinco horas habrá actividades para el público, con la posibilidad de disfrutar de dos reconocidas producciones nacionales y conocer distintas experiencias de quienes trabajan y se forman en el sector.

Se trata de las 24 Horas por el Cine Argentino, una iniciativa que busca reunir a salas, realizadores, trabajadores audiovisuales, festivales y espectadores de distintas provincias. La actividad tendrá una transmisión continua por YouTube con conexiones entre los diferentes espacios que participarán en todo el país.

En Mendoza, el punto de encuentro será el Cine Universidad y el hall de la Nave UNCuyo. La programación combinará dos funciones gratuitas, tres conversatorios, música a cargo de una DJ y una propuesta dedicada a la memoria travesti trans.

La pantalla del Cine Universidad tendrá dos títulos que representan distintas etapas y miradas del cine nacional.

La primera función será para Nazareno Cruz y el Lobo, la película que Leonardo Favio estrenó en 1975. La historia, basada en una leyenda popular, combina amor, tragedia y destino, y se convirtió en una de las producciones más reconocidas de la filmografía argentina.

Más tarde llegará Puan, la comedia de 2023 dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat. La película se desarrolla en el ámbito universitario y aborda, desde el humor, las tensiones y los conflictos que atraviesan ese espacio.

Antes de Puan se exhibirá La Perla, un cortometraje de Agustina Salvador que obtuvo una mención especial en la Competencia Nacional del Festival Audiovisual GRABA 2026.

Las entradas para ambas funciones serán gratuitas y se podrá ingresar por orden de llegada.

Además de las películas, el encuentro tendrá tres espacios de intercambio para abordar distintos aspectos de la actividad cinematográfica en Mendoza: desde las primeras experiencias de quienes estudian cine hasta las herramientas disponibles para producir en la provincia.

El primer conversatorio reunirá a estudiantes y jóvenes realizadores para hablar sobre sus experiencias de formación, los primeros rodajes y las posibilidades de incorporarse al ámbito laboral. También se pondrán sobre la mesa las dificultades que implica desarrollar proyectos y construir un camino profesional en el contexto actual.

Participarán Ayma González, de TUPA; Mikaela Gordillo, de Maza; y Ramiro Galeano, de ERCCyV. La conversación será moderada por Carina Piazza.

La segunda charla estará vinculada con la proyección de Puan y la conmemoración del Día de la Gratuidad Universitaria. El eje será el vínculo entre el cine argentino y la universidad pública, tanto por su representación en las producciones nacionales como por su aporte a la formación, la cultura y el pensamiento crítico.

En el encuentro participarán Cecilia Agüero y Lucía Bracelis, de Señal U; Máximo Becci, director de la ERCCyV; Diego Gabriel Oneto, integrante del equipo de coordinación de la TUPA; y Javier Ozollo, secretario de Extensión Universitaria. La moderación estará a cargo de Laureano Manson.

El último conversatorio estará centrado en las condiciones para desarrollar proyectos audiovisuales en la provincia. Se hablará sobre el sistema de cash rebate, los mecanismos de fomento, los incentivos para atraer rodajes y las oportunidades que estas herramientas pueden generar para el sector.

La discusión también incluirá los desafíos para fortalecer las productoras locales, ampliar las fuentes de trabajo y consolidar a Mendoza como un destino para filmaciones.

La propuesta no estará limitada a las salas de cine. Durante la jornada, DJ Paloma Allocco realizará un set musical para acompañar las actividades y sumar una alternativa para quienes se acerquen a la Nave UNCuyo.

En el mismo predio, pero en la Nave Creativa, se desarrollará Transgrediendo el Olvido, el Encuentro por la Memoria Travesti Trans de la UNCUYO. La iniciativa estará dedicada a recuperar y dar visibilidad a las historias y experiencias del colectivo travesti trans, a través de una actividad que pone en primer plano la memoria y sus luchas.

De esta manera, la celebración sumará otros lenguajes y expresiones culturales a las proyecciones y los debates sobre el cine nacional.

Quienes no puedan asistir también tendrán la posibilidad de seguir parte de la programación local a través de una transmisión en vivo. La cobertura estará a cargo de Tierra de Cine y Cultura, programa de 617 Multiplataforma, que acompañará las charlas y conectará las actividades mendocinas con la emisión federal.

La organización de la sede provincial reúne al Colectivo Audiovisual Mendoza, Film Andes, la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo, Cine Universidad, Nave UNCuyo, el Festival Audiovisual GRABA y 617 Multiplataforma.

Detalle de las 24 Horas por el Cine Argentino en Mendoza

Las actividades se realizarán el viernes 20 de noviembre, de 19 a 00, en el Cine Universidad y el hall de la Nave UNCuyo. El Encuentro por la Memoria Travesti Trans tendrá lugar en la Nave Creativa, dentro del mismo predio.

Las proyecciones serán gratuitas y el ingreso se permitirá por orden de llegada.

Cronograma completo