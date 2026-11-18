El show de fin de año propone un recorrido artístico alrededor de la fortaleza de las mujeres y su capacidad de reconstruirse.

La danza, la música y la actuación se encontrarán en MADRE, un espectáculo de fin de año que propone rendir homenaje a las mujeres y a las distintas formas de enfrentar las dificultades de la vida.

Este planazo está dirigido por la coreógrafa Romina “Negra” Vera, reunirá a músicos, DJs y bailarines en una puesta que también abordará la maternidad, la naturaleza y la vida.

La propuesta busca representar distintas experiencias que atraviesan las mujeres, como la violencia de género, los maltratos, la discriminación, el rechazo y las dificultades para aceptar sus propios cuerpos. También pone el foco en la posibilidad de reconstruirse, recuperar la confianza y encontrar fuerzas para seguir adelante.

El homenaje no se limita a la figura de la mujer. MADRE también toma como referencia a las madres, la Tierra, la naturaleza y los elementos que hacen posible la vida. La intención es mostrar los vínculos entre esas distintas formas de creación y cuidado, además de destacar la importancia del acompañamiento entre mujeres.

La danza será el principal lenguaje para desarrollar esta historia, en una puesta que reunirá el trabajo de artistas de distintas disciplinas.

Entre los artistas que formarán parte de la presentación estará Agustina Videla Raganato, quien tendrá una participación especial con un escrito personal y dos interpretaciones musicales.

Sobre el desafío de llevar esta temática al escenario, Agustina destacó el compromiso del elenco y el trabajo de la directora: “Los artistas le ponen el cuerpito a una temática que no es tan sencilla de abordar”.

La participación de Agustina tiene un vínculo previo con la directora del espectáculo. Ambas son amigas desde hace varios años y Romina Vera fue su profesora de danza en distintos estilos urbanos desde que tenía aproximadamente 19 años. También es su coreógrafa personal cuando realiza shows y performances.

La convocatoria llegó a fines de octubre. Vera conocía sus composiciones de pop electrónico y la invitó a sumarse a esta propuesta con una de sus canciones.

“Sabe que he compuesto algunos temas de pop electrónico, le gustan mucho y siempre que puede me fogonea para que les siga dando más power“, contó Agustina sobre la relación artística que mantiene con la coreógrafa.

La canción elegida fue “I take care of my heart”, compuesta en mayo de 2022 junto al productor musical Manuel Sayavedra. El proceso creativo comenzó con una letra que Agustina ya tenía escrita. A partir de allí, fue desarrollando la melodía mientras Sayavedra incorporaba los distintos beats y trabajaba en la producción musical.

Sin embargo, la historia de la canción comenzó antes, durante unas vacaciones en Chile. Agustina viajó a visitar a una prima y terminó quedándose un par de meses en una playa vinculada al surf, donde conoció a otras personas y encontró un espacio para atravesar distintos momentos de su vida. En ese período estaba procesando una ruptura amorosa y el duelo por la muerte de seres queridos durante 2020 y 2021. También volvía a viajar después de la pandemia.

Lo que primero surgió como un poema terminó convirtiéndose en la letra de una canción.

“Miraba al océano, al sol, luego a la noche, a la luna, las estrellas, sentía el aire fresco, observando la vida libre y feliz a mi alrededor; y me encontré sintiéndome así, libre, feliz, viva, sonriéndole al sol… y fueron surgiendo las palabras“, recordó.

El título, que en español significa “Yo cuido de mi corazón”, resume el concepto central de la composición. Para Agustina, la felicidad no necesariamente consiste en mantener una sonrisa permanente, sino en reconocer que, a pesar de las dificultades, todavía existe la posibilidad de elegir qué hacer con la propia vida.

“El darse cuenta de que una tiene la capacidad de elegir ser feliz, a pesar de las vicisitudes y obstáculos que la vida le puso en el camino, es para mí una especie de dicha“, explicó.

La canción también encontró su lugar dentro de la propuesta gracias a la experiencia artística de Agustina. Además de cantar y bailar, es actriz y participó en obras de teatro, danza teatro y teatro musical. También realizó cursos y talleres de dramaturgia y tuvo experiencias en dirección de obras y cortometrajes.

Esa formación le permitió pensar cómo adaptar su composición a una puesta de danza. La coreografía ya había sido preparada el año anterior y, durante los ensayos, tuvo que recuperar junto a los bailarines Mauro y Gonzalo los pasos que habían trabajado.

La primera vez que presentó la canción ante el grupo fue una experiencia particular. Llegó a ensayos que ya llevaban tiempo de preparación y, por sugerencia de Vera, compartió el tema y el video de la coreografía.

Durante el espectáculo, además de leer un escrito personal, interpretará dos canciones: una de Dua Lipa y otra de su autoría, “I take care of my heart”.

La composición está escrita en inglés, un idioma que le interesa desde pequeña y que aprendió en gran medida de manera autodidacta, antes de reforzar sus conocimientos en un colegio bilingüe y durante una experiencia en Estados Unidos.

Sobre el significado de la letra, Agustina explicó que hay una palabra que considera central: bliss. Se refiere a un estado de gozo profundo, paz y plenitud. “El tema invita a que podamos entrar y quedarnos un rato sintiendo ese bliss“, señaló.

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Cuándo y dónde ver el espectáculo MADRE en Mendoza

El espectáculo de fin de año se presentará el domingo 22 de noviembre a las 21:30 horas, en la Sala Central del Cine Teatro Plaza, ubicado en Colón 27, Godoy Cruz.

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Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Entradaweb.com