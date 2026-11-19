El dólar volvió a subir este jueves 19 de noviembre y marcó nuevos récords nominales. El oficial llegó a $1.585 en el Banco Nación, mientras que el blue cerró a $1.640. También avanzaron las cotizaciones financieras y el riesgo país subió 48 puntos.

El dólar volvió a subir en Argentina y quedó cada vez más cerca de los $1.600. Este jueves 19 de noviembre, el oficial alcanzó los $1.585 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue registró uno de los mayores incrementos de la jornada: avanzó $15 y cerró a $1.640. Las cotizaciones financieras también operaron en alza, en un día marcado por nuevos máximos nominales para el mercado cambiario.

La suba se produjo mientras el Senado de la Nación debatía un amplio temario de iniciativas clave para el Gobierno. En paralelo, el riesgo país avanzó 48 puntos y se ubicó en 896 unidades.

Dólar oficial: a cuánto cerró este jueves 19 de noviembre

El dólar minorista que se vende en el Banco Nación aumentó $5 respecto de la jornada anterior y terminó el día a:

Compra: $1.535.

$1.535. Venta: $1.585.

Se trata de un nuevo récord nominal para la cotización minorista. Por su parte, el dólar mayorista cerró a $1.563, también con un incremento de $5, equivalente al 0,3%.

En algunos bancos, la cotización cerró a $1.590.

El dólar blue subió $15 y alcanzó los $1.640

El dólar blue fue una de las cotizaciones que más avanzó durante este jueves. La divisa informal subió $15 y cerró a $1.640 para la venta, mientras que para la compra se ubicó en $1.620.

De esta manera, el paralelo también alcanzó un nuevo máximo nominal y se mantuvo por encima del dólar oficial.

Dólar MEP y contado con liquidación: cuánto cotizaron

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista del mercado cambiario. El contado con liquidación (CCL) registró una suba del 1,45% y llegó a los $1.741, mientras que el dólar MEP avanzó $8 y se ubicó en torno a los $1.636.

El CCL se convirtió así en la cotización más alta entre las principales referencias del mercado.

El riesgo país subió 48 puntos y llegó a 896

En paralelo con el avance de las cotizaciones, el riesgo país argentino registró una suba de 48 puntos y alcanzó las 896 unidades.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es seguida por los mercados como una referencia sobre el riesgo que perciben los inversores y el costo de financiamiento del país.

Todas las cotizaciones del dólar este jueves 19 de noviembre

Así cerraron las principales referencias del mercado cambiario: