Planazo gratis en Mendoza: música, baile y sorteos de motos 0 km para celebrar el Día de la Madre

Habrá recitales en vivo, actividades recreativas y sorteos con importantes premios, entre ellos motos 0 km. La propuesta invita a celebrar el Día de la Madre con música, baile y entrada libre y gratuita.

Llega el Día de la Madre y Mendoza prepara una serie de planazos gratis con recitales, actividades recreativas y premios invita a celebrar este día tan especial con una tarde de música y diversión.

Se trata de tres festejos con distintas propuestas musicales.

Celebrar el Día de la Madre con música, baile y premios es la propuesta que prepara Godoy Cruz para agasajar a las mamás del departamento. La iniciativa incluirá espectáculos en vivo, actividades recreativas y sorteos para compartir una tarde diferente en familia.

Cada encuentro tendrá una propuesta musical propia, con las presentaciones de Pipi Cucu, Pa los Mandados y Harry Rocha. A esto se sumarán sorteos con distintos premios, entre ellos motos 0 km.

La invitación es a acercarse con el equipo de mate, una reposera y algo fresco para tomar, para disfrutar de los recitales y compartir la celebración.

Dónde y cuándo serán los festejos por el Día de la Madre

Las celebraciones se realizarán el sábado 17 de octubre, a partir de las 17 horas, en tres polideportivos de Godoy Cruz:

Polideportivo Social y Deportivo N.º 5: La Estanzuela, en Soler y presidente Illia.

La Estanzuela, en Soler y presidente Illia. Polideportivo Social y Deportivo N.º 3: barrio La Gloria, en Rawson y Vélez Sarsfield.

barrio La Gloria, en Rawson y Vélez Sarsfield. Polideportivo Social y Deportivo N.º 2: CEC, en Juncal y Río Gallegos.

Los tres encuentros son con entrada libre y gratuita.