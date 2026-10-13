Video: le robó la bicicleta a un ciclista en Maipú, vecinos lo persiguieron y terminó internado con una fractura facial

Un hombre fue detenido tras arrebatarle la bicicleta a un ciclista en Maipú. La víctima logró alcanzarlo y, tras un enfrentamiento, el sospechoso debió ser trasladado al Hospital Central, donde quedó internado por las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 13.14, cuando un hombre circulaba en bicicleta por la zona de Padre Vázquez y Sáenz, en Maipú. En ese lugar, otro hombre se acercó, le arrebató el rodado y escapó hacia el este.

Sin embargo, la víctima salió tras él y logró alcanzarlo en la intersección de Vidal Serra y Sargento Cabral. Allí se produjo un enfrentamiento que terminó con el presunto autor del robo lesionado.

De acuerdo con la información policial, el detenido fue trasladado al Hospital Central, donde fue atendido. El diagnóstico indicó politraumatismos por golpes y una fractura del macizo facial, por lo que quedó internado hasta este martes.

Por disposición de la fiscal de la Oficina Fiscal de Maipú, se ordenó mantener una consigna en el lugar mientras avanzan las actuaciones correspondientes.