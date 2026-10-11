Planazo gratis en Mendoza: llega un festival que combina arte, cine, música e inteligencia artificial

Artistas nacionales e internacionales participarán de una propuesta que combina cine, tecnología, performances y talleres. Lucrecia Martel y Matías Mera son algunas de las figuras destacadas de la programación.

El arte y la tecnología se unen en un planazo gratis para explorar nuevas formas de crear, experimentar y mirar el mundo.

Mendoza recibirá una nueva edición del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT), con exposiciones, música electrónica, cine, instalaciones inmersivas y actividades para acercarse a las herramientas digitales desde una perspectiva artística.

Durante casi dos meses, el festival reunirá a creadores argentinos y de otros países, con una programación que incluye muestras, charlas, talleres y espectáculos. La inteligencia artificial, el arte sonoro y las experiencias interactivas serán algunos de los ejes de esta iniciativa.

La apertura estará marcada por Futuridades, una exposición inspirada en el pensamiento de Ezequiel Gatto que invita a reflexionar sobre los futuros posibles y la relación cada vez más estrecha entre las personas y la tecnología.

La muestra reunirá obras de más de veinte artistas nacionales e internacionales, entre ellos Alejandro Rodríguez, Fernando Scollo, Nadia Magalí Robaldo, Julián Micic de Rosas y Germán Sartori. También habrá un homenaje a Graciela Taquini, referente de las artes electrónicas en Argentina.

Entre los invitados internacionales se encuentra el artista español Solimán López, cuya obra combina arte, ciencia, tecnología y ecología. Sus trabajos incorporan recursos como la inteligencia artificial, el blockchain y la biología, y fueron exhibidos en instituciones como el Centre Pompidou y el MAAT.

La programación incluirá distintos ciclos dedicados a explorar los cruces entre el arte y las nuevas tecnologías.

Cinema Liminal propondrá experiencias audiovisuales que combinan cine y lenguajes contemporáneos, mientras que Festival Sonora estará dedicado al arte sonoro y la música electrónica. También habrá un Espacio Inmersivo con propuestas de proyección y experiencias tecnológicas.

La agenda sumará un Hackatón VJ para crear experiencias interactivas, un Laboratorio Blockchain sobre tecnologías descentralizadas aplicadas al arte y actividades que vinculan poesía, sistemas generativos, videomapping y performance.

Además, se realizarán talleres, charlas, proyecciones y encuentros con artistas, desarrolladores e investigadores.

Una de las figuras destacadas será Lucrecia Martel, directora y guionista argentina, quien brindará una charla hacia fines de octubre en el marco de Cinema Liminal.

La programación también contempla intervenciones sonoras, jornadas de lectura y arte sonoro, una actividad dedicada a Perú y un taller de arte contemporáneo chino a cargo de artistas de la Academia de Bellas Artes de Xi’an. Habrá, además, funciones especiales en el Teatro Quintanilla.

Por su parte, Ezequiel Gatto ofrecerá la charla Volver a pensar lo posible, centrada en las formas de abordar el futuro desde el presente.

También participará Matías Mera, creador de Cráneo Films. En 2023 comenzó a desarrollar una unidad de inteligencia artificial generativa dentro de su productora, orientada a la creación de contenidos animados con estas herramientas. Además, es mánager y director de puesta en escena de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El festival ampliará su mirada latinoamericana con actividades dedicadas a México y Bolivia. A su vez, ofrecerá espacios de formación como el Laboratorio de Arte y Videojuegos, un taller de Micelio sobre buenas prácticas en inteligencia artificial y una actividad sobre blockchain a cargo de Carla Torazzi.

La agenda incluirá el seminario Amor y violencia en tiempos de humanos y máquinas, dictado por Germán Rúa, y el taller Biosensado y procesamiento de señales bioeléctricas para la creación híbrida, a cargo de Alejandra Ceriani.

La música y las artes escénicas también tendrán su espacio con la participación de la baterista y compositora italiana Francesca Remigi. Además, N°X – Nova Oscura presentará una fashion performance que combinará moda, cuerpo y escena.

Cuándo y dónde es

El Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología se desarrollará del 14 de octubre al 4 de diciembre.

La sede principal será el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), aunque algunas actividades también tendrán lugar en otros espacios, como el Teatro Quintanilla.

Para consultar la programación completa, conocer los horarios y revisar los detalles de cada actividad, se puede ingresar al sitio oficial del festival.

También se publicarán novedades en la cuenta de Instagram.