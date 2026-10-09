¿Le perdiste el táper a mamá? participá en este concurso de El 9 Televida, regalale un kit exclusivo y una joya personalizada en su Día

Este Día de la Madre, El 9 Televida invita a participar por piezas únicas y personalizadas de plata de Carpedien y un gran kit de tápers de Facil Home. Además, el canal presentó un spot institucional protagonizado por madres mendocinas y sus hijos, que celebra el vínculo único que los une.

Hay cosas que una mamá nunca pierde de vista: los nombres de sus hijos y los tápers que desaparecen de su cocina. Con esa combinación de humor, ternura y complicidad, El 9 Televida lanzó un nuevo concurso para celebrar el Día de la Madre con regalos especiales.

La propuesta incluye piezas únicas y personalizadas de plata de Carpedien y un gran kit de tápers de Facil Home, pensado para que mamá vuelva a llenar su alacena. Porque hay regalos que brillan y otros que mamá viene reclamando hace años.

Para participar, hay que completar el formulario que está a continuación y listo. Una oportunidad para sorprender a esa persona favorita y celebrar todo lo que representa en la vida de cada familia.

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Un spot que celebra el amor de mamá

En el marco de esta fecha tan especial, El 9 Televida también presentó su spot institucional, una producción que busca reflejar la magia de los vínculos entre madres e hijos a través de escenas cotidianas cargadas de emoción.

Octubre trae consigo recuerdos de caminatas de la mano por el parque, abrazos por la mañana, momentos de infancia que parecen prolongarse en el tiempo y, sobre todo, ese amor de madre que acompaña toda la vida.

Para darle vida a esta propuesta, el canal convocó a madres mendocinas y a sus hijos para que fueran los protagonistas del spot. Así, las imágenes muestran historias reales y gestos espontáneos que retratan la conexión especial entre ellos.

No es ficción: es el retrato fiel de un vínculo mágico, una invitación a reconocer en esos pequeños momentos el valor de compartir tiempo, abrazos y recuerdos con mamá.

Con esta iniciativa y el concurso por regalos especiales, El 9 Televida acompaña a las familias mendocinas en una celebración que pone en primer plano el cariño, la complicidad y todo aquello que hace única a cada mamá.

Estamos siempre juntos… con mamá.