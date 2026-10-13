Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este miércoles 14 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 14 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 14 de octubre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 14 de octubre:

Ciudad

Entre calles Las Jarillas, Cubas, 9 de Julio y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Cerro Banderita Sur, Boulevard Cerro de Las Mentas, Cerro Risco Plateado y Boulervard Cerro Los Gemelos. En calle Cerro La Colina, hacia el oeste de Boulevard Cerro Los Gemelos. En el barrio Dalvian. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Champagnat, Cerro Banderita Norte, Boulevard Cerro Los Gemelos y Cerro Chimenea. Entre calles Cerro Banderita Sur, Cerro Fundición, Cerro La Colina y Boulevard Cerro Los Gemelos. Entre Calles Cerro La Colina, Boulevard Cerro de Las Mentas, Cerro Bodeguita y Boulevard Cerro Los Gemelos. En el barrio Dalvian. De 8.30 a 12.00 h.

En calle Martín Guemes, hacia el oeste de Thays. En el Estadio Mundialista y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Buena Nueva, entre Tirasso y Sánchez. Entre calles Buena Nueva, Sucre, Antonelli y Tomás de Aquino. En calle Ferrer, hacia el sur de barrio Praderas del Sol. En el Loteo Hiparco o Jardín Bermejo y en el barrio Sol Andino III y zonas aledañas; El Sauce. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

Entre calles Pasteur, Moreno, Ingeniero Cipolletti y Adolfo Calle. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calle 6, calle 7 y calle 8. En el Parque Industrial eje Norte y áreas adyacentes; El Resguardo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

Entre calles Terrada, Bulnes, Castro Barros y Aráoz. En calle Bulnes, entre Terrada y Vieytes. En el Loteo Portillo de Terrada, barrios Fideicomiso Terrada y Fideicomiso Giezpa; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

En calle ProyectadaJ291. En la finca Cartellone y zonas aledañas; Agrelo. De 9.00 a 11.00 h.

Maipú

Entre calles Mischeni, Las Margaritas, 2 de Abril, Quintana y Ruta Provincial N°20 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En callejón Martelen y áreas adyacentes; Barrancas. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40, entre calles Aguirre y Belgrano y zonas aledañas; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Alfredo Barros, entre Independencia y Ejército de los Andes. En callejón Tejada y áreas adyacentes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Ejército de los Andes, entre Alfredo Barrios y Tragea I; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles San Martín Norte, Don Bosco, Belgrano y Ruta Nacional N°40. De 9.45 a 13.45 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°40 vieja y Modesto Encina; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle Ejército de los Andes. En el barrio Vistandes y Unión Vecinal Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael