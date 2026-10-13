Alerta por lluvias en Mendoza: a qué hora podrían intensificarse y qué zonas están afectadas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvias y tormentas para distintos sectores de Mendoza. San Rafael y General Alvear están bajo alerta naranja, mientras que otras zonas del este provincial tienen alerta amarilla. Se espera que las precipitaciones continúen durante la tarde y la noche de este martes.

El mal tiempo continuará en Mendoza este martes 13 de octubre, después de las lluvias registradas durante el lunes. El pronóstico anticipa una jornada fría, con cielo mayormente nublado, precipitaciones de distinta intensidad y nuevas complicaciones en algunas regiones de la provincia. El escenario más delicado se presenta en el sur mendocino, donde San Rafael y General Alvear permanecen bajo alerta naranja por lluvias persistentes. En tanto, otros sectores del este provincial están alcanzados por una advertencia amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

A qué hora podrían intensificarse las lluvias en Mendoza

Para este martes se espera una jornada mayormente nublada, con lluvias débiles y aisladas durante distintos momentos del día.

Según el pronóstico de la jornada, podría registrarse una mejora temporaria durante la tarde, aunque las condiciones volverían a desmejorar hacia las 17, con nuevas precipitaciones en sectores del oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza.

En el sur provincial, las lluvias podrían persistir con intensidad moderada a fuerte, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta naranja.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta por lluvias

Las advertencias meteorológicas alcanzan distintos sectores de la provincia, con niveles de riesgo diferentes.

Alerta naranja:

San Rafael.

General Alvear.

Alerta amarilla:

La Paz.

San Martín.

Santa Rosa.

Qué significa la alerta naranja y la alerta amarilla

La alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, con lluvias persistentes de intensidad moderada a fuerte y acumulaciones importantes de agua en períodos relativamente cortos. La alerta amarilla advierte sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes y afectar de manera temporal las actividades cotidianas.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes

El pronóstico anticipa una jornada fría, con cielo mayormente nublado, lluvias y chaparrones aislados, además de viento moderado del sector sur.

Las precipitaciones registradas durante las primeras horas del día fueron de distinta intensidad según la región. Para la tarde se espera que continúe la inestabilidad, con posibles períodos de mejora antes de nuevas lluvias.

En la Alta Montaña, se prevé nubosidad y posibles precipitaciones en algunos sectores de la cordillera.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza el miércoles 14 de octubre

La inestabilidad continuará durante el miércoles, con lluvias y lloviznas en diferentes sectores de la provincia.

Durante las primeras horas podrían registrarse precipitaciones moderadas, principalmente en la Zona Sur. Hacia la tarde se espera una mejora en esa región, mientras que el Valle de Uco podría tener lluvias débiles durante varias horas.

En Malargüe también se prevén precipitaciones aisladas desde la tarde y durante la noche.

La temperatura máxima rondaría los 17°C, con mínimas cercanas a los 7°C en buena parte de Mendoza. En la cordillera podrían continuar las condiciones de nubosidad y las nevadas en algunos sectores.

Qué se espera para el jueves 15 de octubre

Para el jueves se anticipa una jornada mayormente nublada en la Zona Sur y el Valle de Uco, con un posible aumento de la nubosidad hacia el este provincial durante la tarde. Durante la noche podrían registrarse lloviznas aisladas, aunque el pronóstico difundido no anticipa precipitaciones importantes para toda la provincia.

En la cordillera se espera un aumento de la nubosidad hacia la noche, sin precipitaciones generalizadas previstas en el reporte inicial.