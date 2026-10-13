Videos: Chile declaró alerta roja por un temporal que golpeó Santiago y provocó voladuras de techo ¿fue un tornado?

Las fuertes lluvias, el granizo y las tormentas eléctricas afectaron a la Región Metropolitana de Chile este martes. En Estación Central, las ráfagas desprendieron partes del techo del Terminal Sur de ómnibus. La Dirección Meteorológica chilena indicó que el fenómeno podría haber sido un tornado de categoría EF0, con vientos de hasta 137 km/h.

Un intenso temporal azotó Santiago de Chile este martes y provocó importantes complicaciones en distintos sectores de la capital. Ante la magnitud del fenómeno meteorológico, las autoridades declararon alerta roja para la Región Metropolitana, donde se registraron lluvias intensas, caída de granizo, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Estación Central, donde el viento levantó y desprendió partes del techo de la Terminal Sur de ómnibus. Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y muestran cómo varias planchas de la cubierta salen despedidas por el aire.

La emergencia también afectó el suministro eléctrico en distintos sectores de Santiago. Según los reportes difundidos, más de 13.000 hogares quedaron sin luz, mientras los organismos de prevención y las autoridades locales monitoreaban las consecuencias del temporal.

Video: las ráfagas arrancaron partes del techo del Terminal Sur en Santiago de Chile

El desprendimiento de la cubierta del Terminal Sur de Santiago, ubicado en la comuna de Estación Central, fue uno de los episodios que evidenciaron la intensidad del fenómeno.

Los videos registrados durante la tormenta muestran cómo las ráfagas levantan varias planchas del techo y las desplazan por el aire, en una zona utilizada diariamente por pasajeros y trabajadores del transporte.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaban fuertes precipitaciones, con granizo y actividad eléctrica en distintos puntos de la capital chilena.

Hasta el momento, los reportes citados no precisaron si hubo personas heridas como consecuencia de los daños en la terminal.

La Dirección Meteorológica investiga si fue un tornado EF0

Después de analizar las primeras evidencias, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el fenómeno registrado en Estación Central podría corresponder a un tornado de categoría EF0, el nivel de menor intensidad dentro de la escala Fujita Mejorada.

Según el organismo, las primeras estimaciones ubican las velocidades del viento entre 105 y 137 kilómetros por hora.

🌪️ #Tornado | Análisis preliminar en Estación Central La Dirección Meteorológica de Chile (#MeteoChile) realizó una evaluación preliminar de un fenómeno asociado a nubosidad convectiva con características tornádicas registrado está tarde, 13 de octubre, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. 🔎 Los primeros análisis indican que el fenómeno podría corresponder a un tornado categoría EF0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada. El evento continúa bajo análisis para precisar sus características y clasificación. — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 13, 2026

Este tipo de fenómeno puede provocar daños localizados, como el desprendimiento de techos, la caída de tejas y la rotura de ramas. También puede derribar árboles con raíces poco profundas, dependiendo de las condiciones del terreno.

La DMC aclaró que la clasificación todavía está bajo investigación y que se necesitan más antecedentes para precisar las características del evento.

Por qué Chile declaró alerta roja en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja ante la emergencia meteorológica que afectó a la Región Metropolitana.

La medida se adoptó en un contexto de condiciones adversas, con precipitaciones intensas, granizo, tormentas eléctricas y ráfagas capaces de provocar daños en estructuras y complicaciones en la circulación.

Un inusual e intenso fenómeno meteorológico sorprendió durante esta jornada a los habitantes de la Región Metropolitana. Una sorpresiva granizada se dejó caer sobre la capital, generando rápida expectación debido a la magnitud de las precipitaciones sólidas en plena época primaveral. El evento climático concentró su mayor intensidad en el sector oriente de la ciudad. Específicamente, transeúntes y residentes de Ñuñoa, Providencia y Las Condes reportaron la caída sostenida de hielo, situación que alteró el normal funcionamiento de ambas comunas durante el desarrollo del sistema frontal. — Radio ADN (@adnradiochile) October 13, 2026

Además, la Dirección Meteorológica de Chile había emitido una advertencia por las condiciones previstas para la zona central del país, desde Coquimbo hasta Biobío. La alerta permitió reforzar el seguimiento de la situación y coordinar las acciones de respuesta frente a los incidentes provocados por el temporal.

Más de 13.000 hogares quedaron sin electricidad

Las consecuencias de la tormenta también se sintieron en el sistema eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile (SEC) informó que más de 13.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico durante el temporal.

|🔴 Un verdadero manto blanco cubre las calles de diversos sectores de la capital luego de la fuerte caída de lluvia y granizos en la Región Metropolitana. https://t.co/UPyIP4AOeR — Radio ADN (@adnradiochile) October 13, 2026

Entre las comunas señaladas como algunas de las más afectadas se encontraban Lampa y Pudahuel, donde se registraron interrupciones del servicio. Las autoridades continuaban siguiendo la evolución de los cortes y los efectos de las tormentas sobre la infraestructura.