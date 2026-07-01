Planazo gratis en Mendoza: llegan dos noches llenas de música y danza en vivo para agendar

Las propuestas forman parte del ciclo “Jueves de Orquesta” y tendrán entrada gratuita. La Orquesta Municipal y el Ballet Contemporáneo compartirán escenario en dos veladas que prometen ser espectaculares.

Llega un nuevo planazo gratuito para quienes buscan un plan cultural para esta semana en Mendoza.

Se trata de una propuesta que combina música en vivo y danza. El ciclo “Jueves de Orquesta” vuelve con una edición especial dedicada al jazz, en una noche que reunirá a destacados artistas locales sobre un mismo escenario para ofrecer una experiencia única.

La velada estará protagonizada por la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por Mario Galván, que interpretará un recorrido por grandes clásicos del jazz con una impronta propia.

El espectáculo también contará con la participación del Ballet Contemporáneo de la Ciudad, bajo la dirección de Flavia Marino, que acompañará cada pieza musical con una puesta coreográfica especialmente diseñada para la ocasión.

“Jueves de Orquesta” busca poner en valor el trabajo de los organismos estables de la Ciudad de Mendoza mediante espectáculos temáticos que fusionan distintas disciplinas artísticas. Cada presentación ofrece una propuesta diferente y destaca el talento de músicos y bailarines mendocinos.

Dónde y cuándo es

La cita será este jueves 2 de julio, a las 20:30 horas, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427).

Las entradas para todas las funciones de “Jueves de Orquesta” son gratuitas, aunque el ingreso será por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible del Teatro Mendoza.

La próxima fecha

El ciclo continuará el 23 de julio con una nueva presentación de la Orquesta Municipal, que en esa oportunidad compartirá escenario con el Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, dirigido por la maestra Gabriela Cánovas.

La función estará dedicada al tango y al folclore, con una puesta que promete reunir a destacados artistas locales en una nueva noche de música y danza.