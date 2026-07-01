Curso gratis para aprender sobre sistemas de construcción en Mendoza: cuándo es y cómo inscribirse

Llega una capacitación gratuita sobre el Sistema Constructivo Concrehaus. Está destinada a profesionales y trabajadores del rubro de la construcción que quieran incorporar nuevas técnicas y mejorar sus oportunidades laborales.

La Municipalidad de Las Heras anunció la realización de un curso gratuito de construcción destinado a quienes buscan capacitarse en nuevas tecnologías aplicadas al sector.

La propuesta estará a cargo de la Academia Fonther y permitirá conocer sobre el Sistema Constructivo Concrehaus, una alternativa innovadora que gana cada vez más espacio en el mercado.

La capacitación está orientada a arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, albañiles, contratistas, referentes de la construcción y quienes deseen incorporar conocimientos sobre métodos constructivos modernos.

El Sistema Constructivo Concrehaus es una tecnología que utiliza paneles modulares de alta resistencia para levantar viviendas y otros tipos de edificaciones de manera más rápida y eficiente que con los métodos tradicionales.

Este sistema combina materiales de gran durabilidad con un proceso de montaje simplificado, lo que permite reducir considerablemente los tiempos de obra, optimizar el uso de recursos y minimizar los desperdicios de materiales.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Construcción más rápida que la tradicional.

que la tradicional. Mayor eficiencia térmica y acústica.

térmica y acústica. Reducción de costos de mano de obra y materiales.

de costos de mano de obra y materiales. Estructuras resistentes y de larga vida útil.

y de larga vida útil. Menor impacto ambiental gracias a un proceso constructivo más limpio.

Durante la jornada, los participantes conocerán el funcionamiento del sistema, sus aplicaciones prácticas y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de proyectos habitacionales y comerciales.

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Cómo inscribirse

La actividad tiene cupos limitados, por lo que desde la organización aconsejan realizar la inscripción con tiempo.

Los interesados pueden solicitar más información comunicándose al 261 555 9508.