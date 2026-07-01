Ola polar y alerta naranja por nevadas: qué pasa con las clases en el Gran Mendoza

La Dirección General de Escuelas confirmó que este miércoles 1 de julio no habrá clases presenciales durante el turno mañana en siete departamentos y dos localidades cordilleranas por las nevadas y el frío extremo. En el Gran Mendoza, las escuelas funcionan con normalidad.

La ola polar que afecta a Mendoza obligó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a suspender las clases presenciales durante el turno mañana de este miércoles 1 de julio en distintos departamentos de la provincia, debido a las bajas temperaturas, las fuertes nevadas y las complicaciones para transitar por varias rutas.

La decisión fue tomada tras el informe elaborado por Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantiene una alerta naranja por nevadas para parte de la provincia. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada, en las zonas afectadas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la DGE, este miércoles no habrá actividad presencial en el turno mañana en:

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

San Rafael

General Alvear

Malargüe

Uspallata

Potrerillos

Las autoridades explicaron que la medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar ante las condiciones climáticas adversas.

Qué pasa con las clases en el Gran Mendoza

A diferencia de lo que ocurre en las zonas alcanzadas por la suspensión, en el Gran Mendoza las clases se desarrollan con normalidad.

Durante la mañana en distintos establecimientos de Ciudad, la asistencia de alumnos es similar a la habitual para jornadas de bajas temperaturas.

Desde algunas escuelas señalaron que la decisión de enviar o no a los chicos queda en manos de cada familia.

En establecimientos como la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz no se registraron ausencias fuera de lo esperado por el frío, por lo que las actividades educativas continúan con normalidad.

Mientras tanto, las autoridades provinciales mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para evaluar si será necesario adoptar nuevas medidas durante el resto de la jornada o en los próximos días.