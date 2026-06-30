Elevaron alerta naranja por frío y nevadas en Mendoza: qué zonas serían las más afectadas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional elevó de amarillo a alerta naranja el nivel de advertencia por nevadas intensas en gran parte de Mendoza. Además, una ola polar provocará temperaturas bajo cero, viento del sur y posibles precipitaciones en casi toda la provincia para este miércoles 1 de julio.

Mendoza se prepara para una de las jornadas más frías del año. El Servicio Meteorológico Nacional elevó una alerta naranja por nevadas intensas en varios departamentos de la provincia debido al ingreso de una ola polar, que traerá temperaturas bajo cero y posibles precipitaciones de nieve incluso en zonas del llano. Desde Defensa Cicil alertaron que entrara un frente frío, con viento Sur y un marcado descenso térmico.

El ingreso de una ola polar obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a actualizar el pronóstico para Mendoza y elevar el nivel de advertencia por nevadas. Minutos antes de las 19 de este martes, el organismo nacional pasó de alerta amarilla a alerta naranja para varios departamentos del centro y sur provincial, donde se esperan acumulaciones importantes de nieve y condiciones meteorológicas adversas durante este miércoles 1 de julio.

En paralelo, el resto del territorio mendocino continuará bajo alerta amarilla, con pronóstico de nieve, lluvia y temperaturas que apenas superarán los 5°C.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta naranja por nevadas

El SMN informó que la alerta naranja alcanza a los departamentos de:

Tupungato

Tunuyán

San Carlos

Junín

Rivadavia

San Rafael

General Alvear

Malargüe

Según el organismo, estas zonas serán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad, que en algunos momentos podrían ser fuertes.

Se prevén acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros de nieve, aunque de manera puntual esos valores podrían ser superiores. En los sectores de menor altitud también podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Gran Mendoza y el Este continúan bajo alerta amarilla por frío y nevadas para este miércoles

Mientras tanto, el Gran Mendoza, junto con Lavalle, San Martín, Santa Rosa y La Paz, permanecerán bajo alerta amarilla.

En estos departamentos también se esperan nevadas persistentes, aunque de menor intensidad. El pronóstico anticipa acumulaciones de hasta 5 centímetros, con posibilidad de lluvias, agua nieve y nevadas débiles en las zonas más bajas.

Para la Ciudad de Mendoza, la jornada estará marcada por el intenso frío, con una temperatura máxima cercana a los 7°C y una mínima que podría ubicarse alrededor de 0°C.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Además de las nevadas, el miércoles estará acompañado por un marcado descenso térmico y fuertes ráfagas de viento. Se espera circulación de viento sur en toda la provincia con velocidades de entre 35 y 40 km/h, especialmente durante la madrugada y gran parte del día.

El cielo permanecerá completamente cubierto desde las primeras horas y las precipitaciones débiles comenzarán alrededor de las 7 de la mañana, afectando al Gran Mendoza, el Valle de Uco, la zona Este y el sur provincial.

En la Alta Montaña también se prevé abundante nubosidad y precipitaciones durante gran parte de la jornada, principalmente en el sector sur.

Las temperaturas estimadas serán:

Máximas: entre 5°C y 6°C en el llano.

entre en el llano. Mínimas: entre -3°C y -2°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco.

entre en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto de Mendoza, las mínimas rondarán los 2°C, aunque la sensación térmica será inferior por efecto del viento.

El jueves seguirán las heladas y el frío extremo

Las bajas temperaturas no darán tregua. Para el jueves 2 de julio se pronostican heladas generales en toda la provincia y un amanecer con temperaturas aún más bajas.

En Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, las mínimas podrían alcanzar los -4°C, mientras que en el resto del territorio provincial se esperan registros cercanos a -1°C.

Durante la tarde ingresará nubosidad nuevamente y no se descarta la ocurrencia de lloviznas aisladas, aunque no se prevén fenómenos de la intensidad esperada para el miércoles.