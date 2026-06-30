Suspenden las clases presenciales en Mendoza por la ola polar: qué departamentos no tendrán actividad este miércoles

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases en el turno mañana en ocho departamentos debido al frío extremo, las nevadas y la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. En el resto de la provincia, las actividades se desarrollarán con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de las clases presenciales para este miércoles 1 de julio en distintos departamentos de Mendoza, como consecuencia del ingreso de una intensa ola polar que traerá temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y condiciones meteorológicas adversas.

La medida fue anunciada luego del informe elaborado por Defensa Civil y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que elevó a alerta naranja por nevadas para gran parte del centro y sur provincial. La decisión alcanza únicamente al turno mañana y comprende todos los niveles y modalidades educativas en las zonas afectadas.

En qué departamentos de Mendoza suspenden las clases

Según informó oficialmente la DGE, este miércoles no habrá clases presenciales durante el turno mañana en los siguientes departamentos:

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Malargüe

San Rafael

General Alvear

Uspallata

Potrerillos

La suspensión alcanza a todos los niveles educativos y todas las modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

En términos geográficos, la medida comprende todo el Valle de Uco, el sur mendocino, además de las localidades de Uspallata y Potrerillos, donde se esperan las condiciones climáticas más severas.

En el resto de Mendoza las clases serán normales

Desde la Dirección General de Escuelas aclararon que la suspensión no afecta al resto del territorio provincial.

Por lo tanto, en el Gran Mendoza, el Este provincial y los departamentos que no figuran en el comunicado oficial, las clases se desarrollarán con normalidad, salvo que las condiciones meteorológicas obliguen a emitir nuevas disposiciones durante las próximas horas.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la evolución del clima junto a Defensa Civil y no descartaron nuevas comunicaciones si el pronóstico cambia.

Alerta naranja por nevadas y frío extremo en Mendoza

La decisión de suspender las clases se tomó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional elevara de amarilla a naranja la alerta por nevadas para gran parte de la provincia.

El organismo anticipó que este miércoles se registrarán nevadas persistentes, algunas de ellas de intensidad fuerte, acompañadas por un marcado descenso de temperatura y viento del sector sur.

Los departamentos bajo alerta naranja son:

Tupungato

Tunuyán

San Carlos

Junín

Rivadavia

San Rafael

General Alvear

Malargüe

En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores. En las áreas de menor altitud también existe la posibilidad de precipitaciones en forma de agua nieve o lluvia mezclada con nieve.

El Gran Mendoza continuará bajo alerta amarilla

Mientras tanto, el Gran Mendoza, junto con Lavalle, San Martín, Santa Rosa y La Paz, permanecerán bajo alerta amarilla.

Para estas zonas también se pronostican nevadas débiles, lluvias y agua nieve, además de temperaturas muy bajas durante gran parte de la jornada.

En la Ciudad de Mendoza, la temperatura máxima rondará apenas los 7°C, mientras que la mínima podría ubicarse cerca de 0°C, con sensación térmica inferior debido al viento.