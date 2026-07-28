Planazo gratis en Mendoza: llega un festival de cervezas artesanales con food trucks, torneo de truco y música para disfrutar el finde

El evento reunirá a 10 cervecerías artesanales con distintas variedades de IPA y tendrá food trucks, feria de artesanos, música en vivo, juegos temáticos, torneo de truco y sorteos para disfrutar durante todo el fin de semana.

Se viene un nuevo planazo gratis para disfrutar de este invierno con cerveza artesanal, gastronomía y diferentes actividades para compartir durante todo el fin de semana.

Se trata de la primera edición del IPA Day, una propuesta dedicada exclusivamente a uno de los estilos más reconocidos de la cerveza artesanal. El evento reunirá a productores de distintos puntos de Mendoza y ofrecerá al público la posibilidad de degustar diferentes variedades de IPA.

Uno de los principales atractivos será la Copa del Pueblo, una propuesta que permitirá a los asistentes probar las distintas cervezas participantes y elegir sus favoritas.

Durante dos jornadas participarán 10 cervecerías artesanales de diferentes puntos de Mendoza, que ofrecerán una variedad de estilos de IPA para que el público pueda conocer y descubrir nuevos sabores.

La propuesta también contará con food trucks y una feria de artesanos, además de diferentes opciones para comer y acompañar la experiencia.

A esto se sumarán DJ, juegos temáticos, un torneo de truco y otras actividades recreativas pensadas para disfrutar durante toda la jornada.

La iniciativa busca convertirse en una celebración anual y sumar una nueva propuesta al calendario turístico y gastronómico de Mendoza. Además, apunta a fortalecer el trabajo de las cervecerías artesanales locales y generar una alternativa para disfrutar del invierno con amigos o en familia.

Cuándo y dónde es

La primera edición del IPA Day Luján se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 12 a 17 horas, en los jardines del Parque Cívico de Luján de Cuyo.

El evento es organizado por la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Cámara Mendocina de Cervecerías Artesanales, con el objetivo de reunir a productores, vecinos y turistas alrededor de la cultura cervecera que crece en la provincia.