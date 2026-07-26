Planazo gratis en Mendoza: folclore, música en vivo, feria y gastronomía para disfrutar en familia este domingo

Este planazo tiene música en vivo, espectáculos de danza, feria de emprendedores, gastronomía regional, sorteos y actividades para disfrutar en familia este domingo con entrada gratuita.

La Ciudad de Mendoza suma un nuevo planazo a su agenda cultural para disfrutar de una jornada diferente y en familia. Se trata de una peña que reunirá música, danza, sabores tradicionales y distintas actividades en un mismo espacio.

El encuentro busca recuperar el espíritu de las peñas populares y generar un punto de reunión para mendocinos y visitantes, con una propuesta que combina las tradiciones argentinas con el talento de artistas y emprendedores locales.

La jornada tendrá una variada programación artística con la participación de músicos y grupos de danza de Mendoza.

Sobre el escenario se presentará Labriegos, mientras que el cierre estará a cargo de Thierra, que llegará con un repertorio marcado por los sonidos de la música de raíz.

También participarán Anahí Quilpatay, Brisa Adaro y Milagros Moyano, tres alumnas del Programa Municipal de Canto, dirigido por el profesor Alberto Jerez.

La danza también tendrá un papel destacado con la presentación de ballets de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y elencos invitados de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. A ellos se sumará el ballet independiente Sangre Cuyana, con diferentes propuestas de danzas folclóricas tradicionales.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer una feria de emprendedores del área de Economía Social de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Habrá productos regionales, artesanías y diferentes opciones gastronómicas para disfrutar durante la jornada, con platos y sabores típicos que completarán la experiencia.

También se realizarán sorteos, actividades recreativas y otras sorpresas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una tarde diferente.

Cuándo y dónde es

La primera edición de Peña en la Ciudad se realizará este domingo 26 de julio, de 12 a 18 horas, en la Sala 1 y los jardines de la Nave Cultural.

La entrada será gratuita y la propuesta está pensada para disfrutar en familia y compartir una jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones argentinas.